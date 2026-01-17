17 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Atención ANSES: quiénes cobran $357.375 en febrero 2026 por aumento y plus

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el grupo que accederá a este monto el próximo mes.

Por
Anses explicó quiénes cobran $357.375 en febrero.

Anses explicó quiénes cobran $357.375 en febrero.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que los titulares de la PUAM en febrero pasarán a percibir un total de $357.375.
  • Con la actualización del 2,84%, la pensión sube a $287.375, que se suma al bono de refuerzo de ingresos de $70.000.
  • El aumento del próximo mes corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre de 2025.
  • La PUAM está dirigida a personas mayores de 65 años que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán $357.375 en febrero. El monto corresponde a la prestación, que tendrá un aumento del 2,84%, más el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.

Anses explicó cuál es el grupo que cobra $420.312 en febrero.
Te puede interesar:

ANSES deposita $420.312 en febrero 2026: chequeá si te corresponde

PUAM de ANSES
Es importante mencionar que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) busca garantizar una cobertura previsional

Es importante mencionar que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) busca garantizar una cobertura previsional

Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES

La PUAM está dirigida a personas mayores de 65 años que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse. Esta prestación garantiza un ingreso mensual equivalente al 80% de la jubilación mínima y no requiere años previos de aportes al sistema.

Además, es compatible con el acceso a la cobertura de salud y otros beneficios sociales.

PUAM de ANSES: monto de febrero 2026

Con la suba del 2,84%, el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en febrero será de $287.375,54, que sumado al bono de refuerzo de ingresos de $70.000 da un total de $357.375.

Bono de $70.000 de ANSES

Los jubilados y pensionados del haber mínimo vuelven a cobrar el bono de $70.000 en febrero, mientras que aquellos que cobren un poco más, recibirán un monto de menor valor hasta llegar a un tope de $429.080.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses informó cuál es el grupo que cobra $129.082 en febrero.

ANSES paga $129.082 en febrero 2026: quiénes pueden acceder

El aumento de febrero se define por inflación y actualiza todos los haberes del sistema previsional.

En cuánto quedarán las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 con aumento confirmado

Los nuevos valores surgen de la aplicación del índice inflacionario de diciembre sobre los haberes vigentes.

Confirmado: ANSES deposita $429.081 a este grupo en febrero 2026

El aumento de febrero se calcula a partir del último índice de inflación oficial.

Atención: ANSES entrega $2.416.275 en febrero 2026 pero solo pocos pueden acceder

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 16 de enero

Anses anunció un cambio importante para cobrar un plus en este 2026.

Atención AUH de ANSES: el cambio determinante para cobrar un plus en 2026

Rating Cero

Mi equipo y yo queremos tener la certeza de que, cuando se utilicen mi voz o mi imagen, sea porque he dado mi aprobación”, aseguró Mathew McConaughey.

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para que no sean recreadas por la IA

Se conoció el resultado del allanamiento a la expareja de la mediática.

"La escondió": se conocieron los escalofriantes detalles del allanamiento al ex de Romina Gaetani

Los seguidores del músico salieron a apoyarlo tras las denuncias contra su padre.

Enrique Iglesias reapareció en público luego de las denuncias contra su padre

La famosa recordó las imágenes de sus hijos en medio del océano y que pudieron ser una tragedia fatal.

"Pensé que los perdía": el desgarrador relato de Evangelina Anderson sobre el día que sus hijos casi mueren ahogados

La estrella de cine rompió el silencio y dejó mal parado al cineasta.
play

"No era lo suficientemente bella": Jennifer Lawrence reveló que Quentin Tarantino la rechazó

Revelaron detalles de la escandalosa participación de la conductora en el certamen de cocina. 

"No tiene códigos": el Turco Husaín fulminó a Yanina Latorre y reveló un complot en Telefe

últimas noticias

Anses explicó quiénes cobran $357.375 en febrero.

Atención ANSES: quiénes cobran $357.375 en febrero 2026 por aumento y plus

Hace 11 minutos
Anses explicó cuál es el grupo que cobra $420.312 en febrero.

ANSES deposita $420.312 en febrero 2026: chequeá si te corresponde

Hace 13 minutos
La billetera virtual permite un gran ahorro durante enero 2026.

Así podés ahorrar $250.000 en tus compras de enero 2026 con Cuenta DNI

Hace 15 minutos
Anses informó cuál es el grupo que cobra $129.082 en febrero.

ANSES paga $129.082 en febrero 2026: quiénes pueden acceder

Hace 19 minutos
Así podés tramitar la devolución de percepciones en ARCA.

Quiénes pueden pedir el 30% de reintegro en ARCA por las compras en dólares

Hace 19 minutos