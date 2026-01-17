Atención ANSES: quiénes cobran $357.375 en febrero 2026 por aumento y plus La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el grupo que accederá a este monto el próximo mes. Por + Seguir en







Anses explicó quiénes cobran $357.375 en febrero. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que los titulares de la PUAM en febrero pasarán a percibir un total de $357.375.

Con la actualización del 2,84%, la pensión sube a $287.375, que se suma al bono de refuerzo de ingresos de $70.000.

El aumento del próximo mes corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre de 2025.

La PUAM está dirigida a personas mayores de 65 años que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán $357.375 en febrero. El monto corresponde a la prestación, que tendrá un aumento del 2,84%, más el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.

PUAM de ANSES Es importante mencionar que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) busca garantizar una cobertura previsional Freepik Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES La PUAM está dirigida a personas mayores de 65 años que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse. Esta prestación garantiza un ingreso mensual equivalente al 80% de la jubilación mínima y no requiere años previos de aportes al sistema.

Además, es compatible con el acceso a la cobertura de salud y otros beneficios sociales.

PUAM de ANSES: monto de febrero 2026 Con la suba del 2,84%, el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en febrero será de $287.375,54, que sumado al bono de refuerzo de ingresos de $70.000 da un total de $357.375.

Bono de $70.000 de ANSES Los jubilados y pensionados del haber mínimo vuelven a cobrar el bono de $70.000 en febrero, mientras que aquellos que cobren un poco más, recibirán un monto de menor valor hasta llegar a un tope de $429.080.