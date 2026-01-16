IR A
"No era lo suficientemente bella": Jennifer Lawrence reveló que Quentin Tarantino la rechazó

La estrella de Hollywood y ganadora de los Premios Oscar aseguró que ese momento fue una de las mayores decepciones de su vida.

La estrella de cine rompió el silencio y dejó mal parado al cineasta.

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence reveló que el director Quentin Tarantino la rechazó durante el casting para formar el elenco de su última película ya que, según la artista, "no era lo suficientemente guapa".

A pesar de ser una de las estrellas más populares de la industria, con protagónicos en franquicias como Los juegos del hambre y X-Men, el cineasta la dejó afuera de Once Upon a Time… in Hollywood (Érase una vez en... Hollywood), el famoso filme de Tarantino que se lanzó en 2019.

En una reciente entrevista en el podcast en vivo Happy Sad Confused, Lawrence reveló uno de los peores desengaños y decepciones que se llevó durante el desempeño de su profesión. "Me dijeron que no era lo suficientemente guapa para el papel", contó.

Aunque la ganadora de los Premios Oscar por El lado bueno de las cosas no detalló para qué personaje era la selección, se especula que fue para interpretar a Sharon Tate, papel que terminó en manos de Margot Robbie. En un tono intimista, remarcó que trabajar con Tarantino es una asignatura pendiente en su carrera.

De qué trata Érase una vez en... Hollywood de Quentin Tarantino

La última película de Quentin Tarantino, Érase una vez en… Hollywood, trata sobre la amistad entre un actor de televisión en decadencia, Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, y su doble de acción y mejor amigo, Cliff Booth, representado por Brad Pitt, en la ciudad de Los Ángeles en 1969.

Sus destinos se cruzan con la estrella de Hollywood Sharon Tate, encarnada por Margot Robbie, y los eventos de la familia Manson (Tate, esposa del cineasta Roman Polanski, fue asesinada a golpes, tiros y puñaladas por miembros de una secta guiada por Charles Manson). Tarantino hizo una reescritura ficticia de la historia con un final blanco.

