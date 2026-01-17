Cómo evoluciona la salud Bastian, el nene atropellado en Pinamar: el último parte médico

El niño de 8 años se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil "Victorio Tetamanti", presenta fracturas múltiples en el cráneo y fue operado del hígado. En las últimas horas, imputaron a su papá, acusado de ser el responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad.

El niño viajaba en el UTV junto a su papá, otra mujer y dos menores, cuando se produjo el choque contra la camioneta, en la zona del La Frontera.

El niño viajaba en el UTV junto a su papá, otra mujer y dos menores, cuando se produjo el choque contra la camioneta, en la zona del La Frontera.

Bastian, el niño atropellado en Pinamar, fue operado por tercera vez en el Hospital Materno Infantil "Victorio Tetamanti", de Mar del Plata. El pequeño presenta múltiples fracturas de cráneo y tuvieron que realizarle una intervención en el hígado. Su pronóstico es reservado y permanece en terapia intensiva.

Desde Mar del Plata, la periodista Jimena Paternoster brindó detalles sobre el nuevo parte médico del niño de ocho años para la pantalla de C5N. El niño " permanece clínica y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas ", expresaron desde el Ministerio de Salud bonaerense.

" El paciente se encuentra en coma farmacológico inducido con asistencia ventilatoria mecánica. Se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes conforme a la respuesta clínica", se puede leer en el comunicado.

La familia de Bastian permanece dentro del hospital desde que llegaron de Pinamar a Mar del Plata: "El único contacto que tenemos es con la gente que trabaja en el Ministerio de Salud de la provincia", expresó la cronista; los padres no hablan con la prensa que se encuentra afuera de la clínica.

La Justicia solicitó la imputación del papá de Bastian Jerez , el nene de 8 años que se encuentra en grave estado, tras el fuerte choque ocurrido en la zona de La Frontera, Pinamar . La fiscalía lo acusó del delito de lesiones culposas agravadas, al igual que a los conductores la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente.

Maximiliano Jerez, el nuevo imputado en la causa, fue acusado de ser el responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho. El niño viajaba en el UTV junto a su papá, otra mujer y dos menores, cuando se produjo el choque contra la camioneta, en la zona del La Frontera. Inmediatamente, fue trasladado a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba a pocos metros del lugar del hecho.

“Sinceramente, no tengo palabras, estoy pasado por el momento más feo de mi vida. Mi hijo es lo más lindo que tengo, lo más preciado de mi vida”, expresó Maximiliano a la salida del Hospital Comunitario de Pinamar, donde el menor permaneció internado en Terapia Intensiva desde el lunes hasta ser trasladado a Mar del Plata.

Y agregó: “Cuando pasó el accidente se me fue el mundo abajo. Quiero lo mejor para mi hijo. Trabajo todo el año, vengo con mi hijo a pasar una semana, a que disfrute de la playa... Nunca nadie se imaginaría que pueda pasar un accidente así”.

Mientras tanto, las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.