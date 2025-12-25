ANSES paga $108.062 en enero 2026: quiénes pueden acceder
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores actualizados de un beneficio alimentario que se deposita junto con la Asignación Universal por Hijo y alcanza a familias con hijos a cargo.
El refuerzo alimentario se deposita junto con la AUH y sin gestiones previas.
El monto máximo llega a $108.062 para hogares con tres o más hijos.
El refuerzo se acredita de forma automática, sin necesidad de realizar gestiones.
Está destinado a titulares de la AUH con chicos de hasta 14 años inclusive.
El pago se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en enero de 2026 hasta $108.062 correspondientes a la Tarjeta Alimentar, un refuerzo que se acredita junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y que alcanza a familias con tres o más hijos a cargo que cumplan los requisitos vigentes.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
Este beneficio está dirigido a quienes cobran la AUH y tienen hijos de hasta 14 años inclusive. También alcanza a titulares por embarazo a partir del tercer mes. No se requiere inscripción previa ni turnos: el organismo cruza datos y deposita el monto de manera directa a quienes estén dentro del padrón.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026
Los valores se mantienen segmentados según la cantidad de hijos. En enero, las familias con un hijo reciben $52.250, con dos hijos$81.936 y aquellas con tres o más hijos acceden al monto más alto, que asciende a $108.062. El refuerzo se acredita en la misma fecha y cuenta que la AUH.
Cómo pido la Tarjeta Alimentar de ANSES
No es necesario realizar ningún trámite. La asignación se otorga automáticamente a quienes cumplen las condiciones establecidas. Es clave que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados, ya que la liquidación depende de esa información.