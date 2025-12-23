APU de ANSES: montos confirmados con aumento para enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cómo quedan las cifras actualizadas de estas asignaciones para el próximo mes. Por + Seguir en







Anses confirmó los montos con aumento de las APU para enero 2026. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció los nuevos montos para enero de las APU.

En ese sentido, el monto por matrimonio será de $109.545, por nacimiento $73.159 y por adopción $437.421.

Estas nuevas cifras son resultado del aumento previsto, que será del 2,5%.

Se trata del mismo número que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec en noviembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que el aumento para enero de 2026 será del 2,5%, luego de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec en noviembre. Es por eso que ya están definidos los nuevos montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) para el primer mes del nuevo año.

APU de ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló qué grupo de beneficiarios recibirá este monto. Freepik Quiénes pueden acceder a las APU de ANSES Las Asignaciones de Pago Único están dirigidas a los siguientes grupos:

trabajadores registrados

empleados rurales o de temporada

personas que cobran la prestación por desempleo

beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra, entre otros. Montos de las APU de ANSES en enero 2026 Los montos actualizados un 2,5% son:

Asignación de Pago Único por Nacimiento: $73.159

APU por Adopción: $437.421

APU por Matrimonio: $109.545 Cómo acceder a las APU de ANSES en enero 2026 Para acceder, es necesario iniciar el trámite dentro de un plazo que va desde los dos meses hasta los dos años posteriores al hecho que motiva la solicitud.

En ese sentido, el trámite puede realizarse de forma online, desde la plataforma Mi Anses, o de forma presencial con turno previo en una oficina del organismo. Para esto, se deben verificar los datos personales: revisar que la información del grupo familiar esté actualizada. Luego, reunir la documentación necesaria: incluir la sentencia, partida de nacimiento o certificado de matrimonio, según corresponda, junto con los DNI de los titulares. Ingresar a Atención Virtual: seleccionar la opción Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción y seguir los pasos indicados.