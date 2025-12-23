23 de diciembre de 2025 Inicio
ANSES deposita $437.421 en enero 2026: a quién le corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el valor actualizado de una prestación clave que se ajusta por inflación y se paga una sola vez a quienes cumplen determinados requisitos.

El monto se actualiza mensualmente en base a la inflación informada por el INDEC.

  • El pago único por adopción tendrá un incremento del 2,5% en enero de 2026.
  • El monto alcanza los $437.421 para quienes estén dentro de los topes de ingresos.
  • La actualización responde al último índice inflacionario informado por el INDEC.
  • El trámite puede realizarse de forma presencial o digital, según el caso.

El monto de $437.421 sabe a quién le corresponde porque la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que ese valor será el que se pagará en enero de 2026 por la Asignación de Pago Único (APU) por adopción. Se trata de un beneficio económico que se otorga una sola vez y que fue actualizado tras conocerse el último Índice de Precios al Consumidor.

Anses confirmó los montos con aumento de las APU para enero 2026.
La APU por adopción es un beneficio de pago único destinado a distintos grupos de beneficiarios.

Quiénes pueden acceder a la APU por Adopción de ANSES

La APU por adopción está destinada a trabajadores registrados, monotributistas, titulares de la AUH, beneficiarios del fondo de desempleo y jubilados o pensionados que cumplan con los requisitos vigentes. Uno de los puntos centrales es no superar los topes de ingresos familiares que fija Anses y contar con la adopción debidamente inscripta en los registros oficiales.

Monto de la APU por Adopción de ANSES en enero 2026

Con la actualización del 2,5% correspondiente a la inflación de noviembre, el valor de la APU por adopción quedó establecido en $437.421. Este ajuste mensual se aplica desde la entrada en vigencia del Decreto 274/2024 y busca evitar que las prestaciones pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

El trámite exige cumplir requisitos de ingresos y presentar documentación respaldatoria.

Cómo acceder a la APU por Adopción de ANSES

Para cobrar la APU por adopción, es necesario solicitar un turno y presentar la documentación que acredite el vínculo adoptivo. El trámite se puede iniciar a través del sitio web oficial o en una oficina de Anses, siempre dentro de los plazos establecidos desde la fecha de la adopción.

