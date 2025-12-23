ANSES deposita $437.421 en enero 2026: a quién le corresponde

El monto se actualiza mensualmente en base a la inflación informada por el INDEC.
El monto de $437.421 sabe a quién le corresponde porque la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que ese valor será el que se pagará en enero de 2026 por la Asignación de Pago Único (APU) por adopción. Se trata de un beneficio económico que se otorga una sola vez y que fue actualizado tras conocerse el último Índice de Precios al Consumidor.
Quiénes pueden acceder a la APU por Adopción de ANSES
La APU por adopción está destinada a trabajadores registrados, monotributistas, titulares de la AUH, beneficiarios del fondo de desempleo y jubilados o pensionados que cumplan con los requisitos vigentes. Uno de los puntos centrales es no superar los topes de ingresos familiares que fija Anses y contar con la adopción debidamente inscripta en los registros oficiales.
Monto de la APU por Adopción de ANSES en enero 2026
Con la actualización del 2,5% correspondiente a la inflación de noviembre, el valor de la APU por adopción quedó establecido en $437.421. Este ajuste mensual se aplica desde la entrada en vigencia del Decreto 274/2024 y busca evitar que las prestaciones pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.
Cómo acceder a la APU por Adopción de ANSES
Para cobrar la APU por adopción, es necesario solicitar un turno y presentar la documentación que acredite el vínculo adoptivo. El trámite se puede iniciar a través del sitio web oficial o en una oficina de Anses, siempre dentro de los plazos establecidos desde la fecha de la adopción.