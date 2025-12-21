21 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La novedad de ANSES para los titulares de la AUH: "cobrará" más, además del aumento por inflación

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un cambio clave que impacta en el cobro mensual de la Asignación Universal por Hijo, con una modificación que simplifica trámites y mejora el ingreso de las familias.

Por
El pago de la AUH se acreditará de forma completa todos los meses.

El pago de la AUH se acreditará de forma completa todos los meses.

Freepik
  • ANSES empezará a depositar el monto completo de la AUH todos los meses.
  • Ya no será requisito presentar de forma presencial la libreta sanitaria anual.
  • Los controles de salud, vacunación y escolaridad seguirán siendo obligatorios.
  • La verificación de los datos se hará de manera automática por sistemas oficiales.

La novedad que anunció la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es que dejará de retener el 20% del beneficio y comenzará a pagar el 100% del monto mensual, lo que permitirá cobrar más dinero todos los meses, además del ajuste por inflación que se aplica de forma periódica.

El pago de la AUH se realizará de forma completa sin retenciones mensuales.
Te puede interesar:

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026

ANSES AUH 1.png
La actualización de datos se realiza de manera digital desde Mi Anses.

La actualización de datos se realiza de manera digital desde Mi Anses.

ANSES dejará de retener el 20% de la AUH

Desde el 18 de diciembre de 2025, Anses puso fin a un mecanismo que implicaba la retención de una parte del beneficio hasta la acreditación de los controles obligatorios. Hasta ahora, ese porcentaje se acumulaba y recién se liberaba tras la presentación de la Libreta AUH.

Con el nuevo esquema, el pago completo se realizará mes a mes sin necesidad de cumplir con un trámite presencial. La decisión busca simplificar gestiones, reducir demoras y garantizar que las familias reciban el ingreso total en tiempo y forma.

Pese al cambio, Anses remarcó que los requisitos de salud, vacunación y asistencia escolar no se eliminan. La diferencia es que la comprobación será permanente y automática, a través del cruce de datos con otros organismos del Estado. El incumplimiento de esas condiciones puede derivar en la suspensión del beneficio.

Cómo mantener los datos actualizados de los controles necesarios para la AUH de ANSES

Aunque ya no sea obligatoria la presentación anual de la libreta, Anses recomienda revisar periódicamente la información cargada. El control se puede hacer de forma online desde Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social o mediante la app oficial.

En la sección Hijos > Libreta AUH, las familias pueden verificar si falta completar algún dato vinculado a educación, salud o vacunación. En caso de inconsistencias, el sistema permite generar la libreta, completarla en la escuela o centro de salud correspondiente y subirla nuevamente en formato digital.

AUH 1 ANSES.png
Los controles de salud, vacunación y escolaridad siguen vigentes.

Los controles de salud, vacunación y escolaridad siguen vigentes.

Mantener la información actualizada es clave para evitar interrupciones en el cobro. La verificación automática será constante y cualquier falta en los controles obligatorios puede impactar en el pago mensual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses alertó sobre mensajes falsos que circulan por fuera de sus canales oficiales.

El importante comunicado de ANSES para evitar caer en estafas

Anses explicó cuál es el extra que se paga en diciembre pero no en enero.

Atención ANSES: el extra que se paga en diciembre y se elimina para enero 2026

Anses confirmó que los descuentos en supermercados continuarán en el 2026.

Buenas noticias: los descuentos en supermercados de ANSES que seguirán en 2026

Anses explicó por qué varios estudiantes no cobraron su Beca Progresar este mes. 

Becas Progresar de ANSES: por qué ciertos estudiantes no cobran

La PUAM es una prestación destinada a adultos mayores que no lograron acceder a una jubilación contributiva.

Adultos mayores sin jubilación pueden acceder a $270.000 por mes con ANSES: de qué se trata

La PUAM funciona como una alternativa previsional para adultos mayores sin aportes suficientes.

Cómo pedir un extra de $270.000 de ANSES: se puede hacer online

Rating Cero

La historia combina suspenso psicológico y drama familiar con un fuerte trasfondo social.
play

Está en Netflix, tiene escenas explícitas y tenés que verla: la serie que es furor

En marzo, Daredevil: Born Again Temporada 2 traerá de regreso a Matt Murdock en un papel tan contundente como en su primera aparición televisiva. Marvel ha confirmado que la serie no solo reavivará viejas rivalidades con Wilson Fisk, sino que también establecerá vínculos directos con la esperada película Spider-Man: Brand New Day de 2026.

¿Las tenés todas? Estas son las cinco series con las que Marvel quiere relanzar su universo

Ahora, llegó a la gran N roja, un gran estreno estadounidense de 2019, se trata de Maestras del engaño, la película que se lanzó en este sitio web y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas. 
play

Furor en Netflix: esta película combina acción con comedia y tiene a Anne Hathaway como protagonista

Wos cerró el año con un show arrollador La Plata

Wos cerró el año con un show arrollador La Plata

El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Christian Petersen continúa internado: no se publicarán partes médicos

Las mediáticas dieron una gran espectáculo con una pelea ofensiva que se ganó por tarjetas.

Párense de Manos 3: así fue la dura pelea que Flor Vigna le ganó a Mica Viciconte

últimas noticias

Enzo Fernández marcó tendencia con un abrigado look de invierno.

El look total black de Enzo Fernández por las calles de Londres, con un estilo urbano

Hace 4 minutos
La Selección argentina disputará la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Una por una, estas serán las sedes de Argentina en el Mundial 2026

Hace 23 minutos
Conocé todo sobre la historia de esta mujer que es una de las figuras más recordadas del siglo XIX

Mató a 50 personas y es conocida como la primera asesina en serie de la historia: tenía un método llamativo

Hace 34 minutos
Leopoldo Alberto Jara Araya había entrado a la casa de jubilados en Moreno

Detuvieron a un delincuente chileno tras una feroz entradera a jubilados en Moreno

Hace 46 minutos
Atención al monotributo en el primer mes del 2026.

Nuevos topes por categoría: como quedará el monotributo de ARCA a partir de enero 2026

Hace 57 minutos