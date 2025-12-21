La novedad de ANSES para los titulares de la AUH: "cobrará" más, además del aumento por inflación La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un cambio clave que impacta en el cobro mensual de la Asignación Universal por Hijo, con una modificación que simplifica trámites y mejora el ingreso de las familias. Por + Seguir en







El pago de la AUH se acreditará de forma completa todos los meses. Freepik

ANSES empezará a depositar el monto completo de la AUH todos los meses.

Ya no será requisito presentar de forma presencial la libreta sanitaria anual.

Los controles de salud, vacunación y escolaridad seguirán siendo obligatorios.

La verificación de los datos se hará de manera automática por sistemas oficiales. La novedad que anunció la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es que dejará de retener el 20% del beneficio y comenzará a pagar el 100% del monto mensual, lo que permitirá cobrar más dinero todos los meses, además del ajuste por inflación que se aplica de forma periódica.

ANSES AUH 1.png La actualización de datos se realiza de manera digital desde Mi Anses. Freepik ANSES dejará de retener el 20% de la AUH Desde el 18 de diciembre de 2025, Anses puso fin a un mecanismo que implicaba la retención de una parte del beneficio hasta la acreditación de los controles obligatorios. Hasta ahora, ese porcentaje se acumulaba y recién se liberaba tras la presentación de la Libreta AUH.

Con el nuevo esquema, el pago completo se realizará mes a mes sin necesidad de cumplir con un trámite presencial. La decisión busca simplificar gestiones, reducir demoras y garantizar que las familias reciban el ingreso total en tiempo y forma.

Pese al cambio, Anses remarcó que los requisitos de salud, vacunación y asistencia escolar no se eliminan. La diferencia es que la comprobación será permanente y automática, a través del cruce de datos con otros organismos del Estado. El incumplimiento de esas condiciones puede derivar en la suspensión del beneficio.

Cómo mantener los datos actualizados de los controles necesarios para la AUH de ANSES Aunque ya no sea obligatoria la presentación anual de la libreta, Anses recomienda revisar periódicamente la información cargada. El control se puede hacer de forma online desde Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social o mediante la app oficial.