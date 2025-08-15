15 de agosto de 2025 Inicio
ANSES: la prestación que paga $78.000 y ayuda a encontrar trabajo

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene en agosto 2025 un programa que otorga un extra y capacitación para favorecer la inserción laboral.

El Programa Volver al Trabajo otorga $78.000 y capacitación para facilitar la inserción laboral.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en agosto de 2025 seguirá vigente el Programa Volver al Trabajo, que entrega un pago mensual de $78.000 a personas que buscan incorporarse al mercado laboral.

El programa entrega $78.000 mensuales y capacitación laboral.
Con qué prestaciones de ANSES es compatible el Programa Volver al Trabajo

La iniciativa, desarrollada junto con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, combina asistencia económica y formación para facilitar la reinserción laboral de quienes están desempleados o en la informalidad.

La ayuda económica se acredita junto con otras asignaciones de la Anses.

ANSES: qué es el Programa Volver al Trabajo

Además de la ayuda económica mensual, el programa brinda:

  • Acompañamiento personalizado
  • Capacitaciones para mejorar competencias
  • Acceso a ofertas de empleo

Su objetivo es que los participantes fortalezcan sus habilidades laborales mientras reciben un ingreso que les permita sostener sus gastos básicos. Este pago extra no reemplaza un salario, sino que funciona como un incentivo económico durante el tiempo que dure la participación en las actividades del plan.

Requisitos para acceder al Programa Volver al Trabajo

Para inscribirse y mantener el beneficio activo es necesario:

  • Tener actualizados los datos personales y de contacto en el Portal Empleo.

  • Participar en las capacitaciones o actividades convocadas por la Secretaría de Trabajo.

  • Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa del programa.

  • Presentar la documentación solicitada sobre la participación.

  • Notificar cualquier incompatibilidad, como iniciar un empleo registrado con ingresos que superen los límites.

  • Devolver pagos indebidos en caso de cobros no correspondientes.

Entre las principales causas de baja figuran la falta de actualización de datos, la inasistencia a actividades obligatorias, la obtención de un empleo formal con ingresos superiores a los permitidos o la detección de cobros incompatibles.

Participar en capacitaciones y mantener datos actualizados es clave para conservar el beneficio.

Monto de Volver al Trabajo

En agosto de 2025, el monto del beneficio se mantiene en $78.000, sin cambios respecto a julio. La acreditación se realiza en las mismas fechas que el resto de los programas sociales y puede consultarse a través de la página oficial de Anses o en la aplicación Mi ANSES.

