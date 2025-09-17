ANSES: estos son los comercios en los que se puede obtener un 20% de descuento

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma acceder a este beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece distintas facilidades a sus beneficiarios. Entre ellos se encuentra Beneficios ANSES , un programa destinado a acompañar a adultos mayores en la gestión diaria de sus gastos. Para poder acceder es necesario conocer cuáles son los comercios adheridos a este programa.

Beneficios ANSES es un programa que ofrece una serie de descuentos del 10% en compras diarias que realizan los jubilados y pensionados.

Este esquema permite acceder todos los meses a descuentos y reintegros en miles de comercios distribuidos en todo el país, sin que los usuarios deban realizar ningún trámite adicional ni presentar cupones.

Los descuentos se aplican directamente cuando las compras se pagan con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se perciben los haberes. De este modo, el descuento se procesa de manera automática y visible para los beneficiarios, quienes no necesitan inscribirse ni completar formularios adicionales. Bajo esta modalidad, los beneficiarios del sistema previsional cuentan con un instrumento concreto para afrontar el costo de vida, ya que la promoción abarca una red de más de 7.000 puntos de venta.

En qué comercios se puede aprovechar el programa Beneficios ANSES

Las ventajas del programa están disponibles tanto en grandes cadenas como en pequeños negocios de barrio. Entre los supermercados adheridos sobresalen nombres como Carrefour, Chango Más, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Josimar y La Anónima. Este porcentaje busca garantizar el acceso a alimentos y productos de consumo masivo con una reducción significativa en el gasto mensual.

Al margen de las cadenas conocidas, la propuesta abarca farmacias, perfumerías y rubros vinculados al cuidado personal y la higiene. En este segmento, los descuentos alcanzan hasta un 20% sobre el precio de artículos específicos como productos de limpieza y de cuidado personal.