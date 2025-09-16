El cambio que tendrá que hacer ANSES en los pagos de octubre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social deberá realizar una modificación importante de cara al próximo calendario. Por







La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá que modificar el calendario de pagos de octubre. El motivo tiene que ver con un cambio en los feriados nacionales. Hasta el momento, el organismo previsional no informó cómo reprogramará las nuevas fechas de cobro.

Cambios en el calendario de ANSES de octubre 2025 por feriado Se verán afectados los jubilados y pensionados que tenían programado cobrar el viernes 10 de octubre, ya que el feriado del día 12 fue trasladado para ese día. Si bien el cronograma aún no fue difundido, a esa altura del mes los beneficiarios ya están percibiendo sus prestaciones.

Aumentan las prestaciones de ANSES en octubre 2025 Para el próximo mes, los haberes tendrán un aumento del 1,9%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Como resultado de ello, la jubilación mínima pasará a ser de $326.266,35 y la máxima de $2.195.463,70. Además, se espera que el Gobierno vuelva a entregar el bono de $70.000 a los beneficiarios con menores ingresos por lo que ningún jubilado cobrará menos de $396.266,35.

En el caso de la PUAM, el monto subirá a $261.013,09, $331.013,09 con el plus.

En cuanto a las Pensiones No Contributivas, las PNC por discapacidad y por vejez será, de $228.386,45, $298.386,45 con el refuerzo; y la de madres de siete hijos de $326.266,35, $396.266,35 con el bono.