ANSES paga un extra desconocido de $68.337 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó el nuevo valor de una prestación para madres y padres, que se cobrará el próximo mes junto a las demás asignaciones familiares.

La Asignación por Nacimiento se cobra por única vez y requiere acreditar el nacimiento ante Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en octubre de 2025 abonará un extra de $68.337,11 correspondiente a la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento .

El cambio que tendrá que hacer ANSES en los pagos de octubre 2025

Este beneficio forma parte del esquema de las APU y se actualiza cada mes según la inflación difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este refuerzo, el organismo busca acompañar a las familias en los primeros gastos que implica la llegada de un hijo.

La prestación está destinada a madres, padres o tutores que acrediten el nacimiento de un hijo y cumplan con las condiciones de ingreso definidas por Anses. Pueden solicitarla:

El beneficio se otorga por única vez y solo a uno de los progenitores. Para su aprobación es necesario contar con la documentación respaldatoria que certifique el vínculo y la identidad del recién nacido.

Monto de la APU por Nacimiento de ANSES en octubre 2025

En octubre, el valor de la Asignación por Nacimiento será de $68.337,11. Esta suma se actualiza automáticamente con el índice de inflación, que en agosto fue del 1,9%. Además, se complementa con otras APU:

$408.624,05 en caso de Adopción .

en caso de . $102.329,35 por Matrimonio.

De esta manera, el esquema busca brindar respaldo económico en situaciones clave para las familias.

Documentación para acceder a la APU por Nacimiento de ANSES

Para solicitar este beneficio es indispensable presentar el certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil y el DNI del recién nacido. También se requiere el DNI del solicitante y, en caso de corresponder, la partida de matrimonio o documentación que acredite la convivencia de la pareja. En algunos casos, Anses puede solicitar información adicional para verificar la identidad y situación laboral del titular.

ANSES AUH 1.png El trámite puede hacerse en oficinas con turno o de manera online desde Mi Anses. Freepik

Cómo acceder a las APU de ANSES

El trámite puede realizarse de manera presencial en una oficina de Anses con turno previo, o de forma digital a través de la plataforma Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se debe seleccionar la opción "Asignaciones de Pago Único" y cargar la documentación solicitada. Una vez aprobado, el monto se acredita en la misma cuenta bancaria donde el titular recibe sus demás asignaciones.