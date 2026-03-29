29 de marzo de 2026 Inicio
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ANSES: este es el motivo por el que el 24 de abril 2026 es una fecha clave para un grupo de jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó las fechas de cobro del próximo mes junto con los nuevos montos y el esquema escalonado según los ingresos.

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El calendario de pagos se organiza según el nivel de ingresos y el DNI.

El calendario de pagos se organiza según el nivel de ingresos y el DNI.

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  • El 24 de abril de 2026 marca el inicio de pagos para jubilados que superan el haber mínimo de ANSES

  • Las prestaciones aumentan un 2,9% en abril según la inflación.

  • La jubilación mínima con bono alcanzará los $450.319.

  • El calendario se organiza según terminación de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció que el 24 de abril de 2026 será una fecha clave porque ese día comenzará el pago para los jubilados que cobran por encima del haber mínimo, un grupo que percibe sus ingresos en la segunda parte del cronograma mensual.

ANSES compartió el calendario de pagos de abril 2026. 
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El aumento mensual se ajusta por inflación, mientras que el bono continúa vigente para haberes mínimos.

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Aumento para jubilados de ANSES en abril 2026

El incremento de abril será del 2,9%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este ajuste impacta en todas las prestaciones del sistema previsional. Con la actualización, la jubilación mínima pasará a $380.319, mientras que la jubilación máxima se ubicará en $2.559.188. El aumento se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites.

Bono de $70.000 de ANSES en abril 2026

El bono extraordinario de $70.000 continuará vigente en abril para quienes perciben el haber mínimo. De esta manera, el ingreso total alcanzará los $450.319. Sin embargo, este refuerzo no se aplica a los jubilados que superan ese monto, por lo que ese grupo no recibe el adicional.

Jubilados que superan la mínima de ANSES: cuándo cobro en abril 2026

Los jubilados que cobran por encima del haber mínimo recibirán sus pagos a partir del 24 de abril, según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

Anses - Jubilación
Los jubilados que superan la mínima cobran en la última semana del mes.

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Este grupo cobra después de quienes perciben la mínima, lo que explica por qué el inicio del cronograma para ellos se concentra en la última semana del mes.

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