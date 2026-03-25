ANSES paga $161.582 a familias con un hijo: quiénes pueden acceder en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga la Tarjeta Alimentar para reforzar el ingreso de la Asignación Universal por Hijo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en abril de 2026 un nuevo aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con el esquema de movilidad que ajusta las prestaciones sociales según la inflación informada por el Indec, lo que impacta de manera directa en los ingresos de millones de hogares que dependen de este beneficio.

Con la actualización vigente, una familia con un hijo puede alcanzar un ingreso total de $161.582 si se considera la suma del pago directo de la AUH y el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, en un contexto donde el organismo busca sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente a la dinámica de precios.

A partir de abril, el monto total de la AUH por hijo se ubica en $136.666 , aunque, como ocurre habitualmente, ANSES liquida de forma mensual el 80% de ese valor , equivalente a $109.332,80, mientras que el 20% restante se retiene hasta la acreditación de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Sin embargo, desde este mes comienza a regir un cambio relevante para determinados beneficiarios del organismo, ya que el organismo implementó un sistema de validación automática que permitirá abonar el 100% del monto en el caso de niños de hasta cuatro años , siempre que se verifiquen los requisitos sanitarios a través del cruce de datos con el Ministerio de Salud.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 56/2026 y establece que, cuando la información esté disponible en los registros oficiales, el 20% retenido se incorporará al pago mensual sin necesidad de presentar la Libreta AUH, simplificando así el acceso al beneficio y reduciendo la carga administrativa para los titulares. La implementación para los beneficiarios será gradual.

niños con pochoclos

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está destinada a titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, así como también a embarazadas a partir del tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social, en línea con el objetivo de reforzar la seguridad alimentaria en los sectores de menores ingresos.

El acceso al beneficio es automático, ya que se otorga en función de la información que ANSES tiene registrada, por lo que no es necesario realizar una inscripción específica, aunque resulta fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la base del organismo.

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Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en abril 2026

En abril de 2026, el monto de la Tarjeta Alimentar para familias con un hijo se ubica en $52.250, cifra que se acredita de manera mensual y que se suma al ingreso proveniente de la AUH. De esta manera, al combinar el pago directo del 80% de la asignación, que asciende a $109.332,80, con el refuerzo alimentario, el ingreso total para este grupo familiar alcanza aproximadamente los $161.582,80, consolidándose como uno de los principales esquemas de asistencia económica para los hogares con menores a cargo.

En el caso de dos hijos corresponde $81.936; mientras que, para tres hijos o más, el monto asignado es de $108.062.