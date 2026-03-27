27 de marzo de 2026 Inicio
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ANSES deposita $136.666 en abril 2026: quiénes pueden acceder

El ingreso mensual se ajusta según la inflación vigente. El cumplimiento de requisitos es muy importante para sostener el cobro de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

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Para acceder y continuar cobrando la AUH es necesario cumplir con los requisitos establecidos por el organismo.

Para acceder y continuar cobrando la AUH es necesario cumplir con los requisitos establecidos por el organismo.

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  • La AUH de ANSES se actualiza en abril de 2026 con un aumento basado en la inflación.

  • El monto total por hijo menor alcanza los $136.666 a nivel general.

  • ANSES retiene un porcentaje mensual que se cobra luego con la Libreta.

  • El acceso depende de cumplir condiciones y mantener datos actualizados en el sistema.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó en abril de 2026 una actualización en la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que impacta en los ingresos de millones de beneficiarios en todo el país. Este ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la evolución de los precios informados por el Indec. Como resultado, se modifican los valores de distintas prestaciones sociales, incluida esta asignación destinada a familias con menores a cargo.

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El nuevo esquema de montos y condiciones también refuerza la importancia de cumplir con los requisitos que establece la normativa para poder tener acreditado el monto que les corresponde, especialmente en lo vinculado a la información personal y los controles obligatorios.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La AUH está dirigida a personas que se encuentran dentro de determinados grupos del sistema de seguridad social y que tienen hijos menores a cargo. Para mantener el beneficio, es clave respetar las condiciones exigidas por el organismo, incluyendo la actualización de datos personales y laborales. Además, los controles periódicos pueden derivar en la suspensión del cobro si se detectan inconsistencias o incumplimientos.

Monto de la AUH de ANSES en abril 2026

Con el incremento aplicado en abril, el valor total de la AUH se ubica en $136.666 por cada hijo menor de edad. En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a $445.003.

En la Zona Austral, los importes son más altos, alcanzando los $177.667 por menor y $578.504 por hijo con discapacidad.

Como es habitual, el organismo retiene el 20% del total mensual hasta que se presente la Libreta AUH. Por este motivo, el pago directo es de $109.332,80 por hijo y de $356.002,40 en el caso de discapacidad.

Sin embargo, en determinadas situaciones se abona el total sin retención, como ocurre con niños de hasta 5 años cuando el Ministerio de Salud valida los controles correspondientes.

ANSES LIBRETA AUH 2024
La nueva fecha límite para presentar la Libreta AUH correspondiente al 2024 será el 31 de marzo de 2025.

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AUH de ANSES: cómo acceder

Para acceder y continuar cobrando la AUH es necesario cumplir con los requisitos establecidos por el organismo y mantener la información actualizada en el sistema. Entre los aspectos más relevantes se encuentran la correcta registración de los datos personales, la verificación de la situación laboral y el cumplimiento de los controles que exigen de acuerdo a la normativa.

Además, la presentación de la Libreta AUH es fundamental para poder percibir el porcentaje retenido, como sucede habitualmente dentro de este programa.

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