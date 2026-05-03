3 de mayo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.350.000 pesos a 30 días en abril 2026

Depositar dinero en un rendimiento bancario permite obtener una ganancia redituable, aunque el monto final depende de la tasa de interés que ofrezca cada banco.

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¿Cuánto podés ganar si depositas 1.350.000 pesos a 30 días en abril 2026?.

¿Cuánto podés ganar si depositas 1.350.000 pesos a 30 días en abril 2026?.

  • Cuánto paga un plazo fijo de $1.350.000
  • Ganancia estimada en 30 días
  • Diferencia entre sucursal y home banking
  • Cómo impacta la inflación

Plazo fijo: invertir en un plazo fijo sigue siendo una alternativa elegida para quienes buscan resguardar sus ahorros con un rendimiento previsible, ¿cuánto podés ganar si depositas 1.350.000 pesos a 30 días en abril 2026?

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Realizar un depósito a plazo sigue siendo una alternativa elegida por quienes buscan resguardar sus ahorros con un rendimiento previsible. En un contexto económico como el de Argentina, donde la inflación continúa siendo una preocupación constante, cuidar el dinero se volvió una prioridad para muchas personas.

En ese escenario, realizar este tipo de movimientos puede transformarse en una herramienta útil para reducir el impacto de la pérdida de poder adquisitivo y mantener una mayor estabilidad financiera en el corto plazo.

plazo fijo

Cuánto ganás por depositar $1.350.000 según el banco

Tomando como referencia una TNA del 20,50% en sucursal bancaria, como la que ofrecen algunas entidades tradicionales:

  • Capital inicial: $1.350.000
  • Intereses en 30 días: $22.746,58
  • Monto total al vencimiento: $1.372.746,58

Si la inversión se realiza a través de canales electrónicos, con una TNA del 21%, el rendimiento puede ser algo mayor:

  • Capital inicial: $1.350.000
  • Intereses en 30 días: $23.301,37
  • Monto total al vencimiento: $1.373.301,37

Por qué conviene hacerlo online

Muchos bancos ofrecen una tasa levemente superior para quienes constituyen el plazo fijo desde home banking o la app. Esto permite:

  • obtener una rentabilidad más alta
  • evitar trámites presenciales
  • operar en cualquier horario
  • renovar automáticamente el capital

Cómo quedan los plazos fijos frente a la inflación

Con una inflación mensual proyectada en torno al 2% durante mayo de 2026, los plazos fijos continúan en una zona de rendimiento ajustado. Esto significa que, si bien siguen siendo una herramienta de ahorro conservadora, su capacidad para ganarle al aumento del costo de vida depende de la tasa que ofrezca cada banco y del canal elegido para hacer la inversión.

Actualmente, las entidades financieras mantienen tasas nominales anuales cercanas al 20,5% o 21%, lo que equivale a una rentabilidad mensual aproximada de entre 1,68% y 1,73%. En términos prácticos, esto implica que:

  • los depósitos hechos en sucursal pueden quedar apenas por debajo de la inflación mensual
  • los constituidos por home banking logran acercarse más al índice de precios
  • la diferencia entre bancos puede modificar el rendimiento real final

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