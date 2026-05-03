Frío, abandono y exclusión: los crudos relatos de las personas en situación de calle En el centro Monteagudo de Proyecto 7, C5N recogió testimonios que reflejan el crecimiento sostenido de personas sin techo en medio de un otoño cada vez más crudo. Por + Seguir en







Frío, abandono y exclusión: los desgarradores relatos de las personas en situación de calle

Las bajas temperaturas y la intemperie provocan una situación de gravedad para las miles de personas sin hogar que viven actualmente en la calle. En el centro de integración de Monteagudo 435, en Parque Patricios, más de 100 personas encuentran un refugio vital frente a noches que castigan. Allí, C5N escuchó historias atravesadas por la pérdida, la exclusión y una constante: la imposibilidad de sostener un techo propio en un contexto económico cada vez más adverso.

Las cifras oficiales hablan de 9.470 personas en situación de calle en todo el país, pero organizaciones como Proyecto 7 advierten que solo en la Ciudad de Buenos Aires ese número ya supera los 10 mil. Un informe del Ministerio de Capital Humano reconoce que el 60% cayó en esa situación en los últimos dos años, un dato que evidencia la aceleración del fenómeno.

“En los últimos dos años hay el doble de personas que antes viviendo en la calle. Hay familias enteras, con chicos. El alquiler es imposible: una habitación cuesta 500 mil pesos. ¿Cómo hace alguien que gana 600 mil?”, plantea Carlos, encargado del centro, donde cada día se brinda desayuno y comida caliente.

Detrás de los números, las historias son aún más crudas. Manuel lleva 15 años en la calle. Supo trabajar como anticuario y tener ingresos estables, pero el quiebre llegó con la crisis de 2001. “Me quedé sin plata, sin negocio. Lo poco que tenía lo vendí para sobrevivir. Desde entonces no pude remontar”, cuenta. A su lado, Mario suma una mirada que mezcla bronca y desilusión: “Ahora es peor que en 2001. Sentís que no les importa nada. Nosotros queremos salir, pero cada tres meses te aumentan el alquiler. Es imposible”.

Sergio, en tanto, lleva 14 años sin techo. Perdió su puesto de condimentos, no pudo sostener el alquiler y terminó en la calle. “Está durísima la situación. No se puede vivir. Todo es caro. Hay mucha gente en la misma, y encima son maltratados”, relata. Su voz se quiebra al mencionar a sus hijos, de quienes se distanció con el tiempo: “Nos peleamos y no los vi más”.