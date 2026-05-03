De qué forma podés ahorrar en tus compras de todos los días con Cuenta DNI para mayo 2026

La billetera digital renueva sus beneficios y permite ahorrar hasta $10.000 en consumos cotidianos si se aprovechan los descuentos en comercios de cercanía.

Con Cuenta DNI podés ahorrar en tus compras de todos los días en mayo de 2026.

Con el inicio de un nuevo mes, la billetera digital Cuenta DNI de Banco Provincia renueva sus beneficios y vuelve a posicionarse como una de las herramientas más utilizadas para cuidar el bolsillo: así podés ahorrar en tus compras de todos los días en mayo de 2026.

En un contexto donde cada gasto cuenta, aprovechar estos descuentos puede marcar una diferencia concreta en el presupuesto mensual, especialmente en rubros básicos como alimentos, ferias y comercios de barrio.

El uso estratégico de estos beneficios permite reducir gastos en productos esenciales y organizar mejor los consumos. Además, el reintegro suele acreditarse dentro de los 10 días hábiles, lo que facilita visualizar el ahorro en la cuenta.

Así podés ahorrar en tus compras de todos los días con Cuenta DNI

Una de las promociones más importantes sigue siendo el de comercios de cercanía, que permite acceder a descuentos en:

almacenes

verdulerías

carnicerías

granjas

pescaderías

Durante la primera semana de mayo, este beneficio puede utilizarse dos veces, lo que permite duplicar el ahorro. Si se mantienen las condiciones de abril (20% de descuento con tope de $5.000 por semana), una persona podría:

ahorrar hasta $5.000 en una compra

volver a usar el beneficio y sumar otros $5.000

alcanzar un ahorro total de hasta $10.000 en pocos días

Para acceder, es clave pagar con:

QR

Clave DNI

dinero en cuenta

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en mayo 2026

Aunque las rebajas de mayo pueden variar, estos fueron los principales descuentos durante abril:

Comercios de cercanía: 20% de ahorro, tope de $5.000 semanal

Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días (tope mensual de $15.000)

Gastronomía: 25% los fines de semana (tope de $8.000 semanal)

Full YPF: 25% sábados y domingos en tiendas (sin combustibles)

Ferias y mercados: 40% todos los días (tope de $6.000 semanal)

Universidades: 40% de descuento (tope de $6.000 semanal)

Librerías: 10% lunes y martes (sin tope)

Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves (sin tope)

En un escenario económico desafiante, herramientas como Cuenta DNI se convierten en una opción concreta para cuidar el dinero sin cambiar hábitos de consumo, simplemente eligiendo bien cómo pagar.