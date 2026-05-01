Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto dinero cobra una familia por un hijo

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La Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá vigente este beneficio alimentario en mayo, mientras se actualizan otras prestaciones por movilidad previsional.

El valor varía según la cantidad de hijos del grupo familiar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará $ 52.250 en mayo de 2026 por la Tarjeta Alimentar a una familia con un hijo . El monto corresponde al esquema vigente del programa y se deposita de forma automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Si además se percibe AUH, el ingreso total mensual puede superar los $165.000.

El beneficio se acredita automáticamente junto con prestaciones compatibles.

El subsidio no tuvo aumento y mantiene los mismos valores de meses anteriores.

Una familia con un hijo cobrará $52.250 por la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo de 2026.

Atención, ANSES: qué familias cobran $700.000 en mayo 2026

Los montos continúan sin cambios durante mayo de 2026.

La Tarjeta Alimentar es una asistencia económica destinada a garantizar el acceso a productos de la canasta básica. El beneficio se acredita en la misma cuenta donde se cobran determinadas prestaciones sociales y puede utilizarse para compras de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Aunque las asignaciones reciben aumentos por movilidad, este subsidio no se actualiza bajo ese mecanismo, por lo que sus valores permanecen sin cambios para mayo.

El beneficio alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta determinada edad, beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social y, en algunos casos, titulares de pensiones no contributivas con menores a cargo.

La asignación se otorga automáticamente mediante cruces de información entre organismos oficiales, por lo que no es necesario iniciar un trámite adicional.

Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026

Los valores confirmados para mayo son los siguientes:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

ANSES AUH.png La acreditación se realiza junto con beneficios compatibles. Freepik

En el caso de una familia que además cobra AUH por un hijo, el ingreso combinado puede llegar a $165.278,80, al sumar la prestación principal y el refuerzo alimentario.