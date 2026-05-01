1 de mayo de 2026 Inicio
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Atención, ANSES: qué familias cobran $700.000 en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de asignaciones para mayo y definió qué hogares pueden superar ese ingreso mensual al sumar beneficios vigentes.

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El aumento de mayo impacta sobre todas las liquidaciones de AUH.

El aumento de mayo impacta sobre todas las liquidaciones de AUH.

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  • La AUH de ANSES tendrá en mayo un aumento del 3,38% respecto del mes anterior.

  • La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos y se deposita automáticamente.

  • Algunas familias pueden superar los $700.000 al combinar AUH y adicionales.

  • El total varía según cantidad de hijos y situaciones de discapacidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en mayo de 2026 ciertas familias podrán cobrar más de $700.000 mensuales al combinar la Asignación Universal por Hijo (AUH) actualizada con la Tarjeta Alimentar. El monto depende de la cantidad de hijos a cargo y de si alguno percibe la asignación por discapacidad.

La actualización de mayo impacta en todo el sistema previsional.
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La Tarjeta Alimentar continúa como complemento clave para alimentos.

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Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026

Con la suba del 3,38%, la AUH se liquida con la retención habitual del 20%, por lo que el pago directo queda en los siguientes valores:

  • 1 hijo: $113.028

  • 2 hijos: $226.056

  • 3 hijos: $339.084

  • 4 hijos: $452.112

  • AUH por hijo con discapacidad: $368.035

El porcentaje retenido se cobra luego de presentar la Libreta AUH, documento que certifica controles de salud y escolaridad.

A estos montos se suma la Tarjeta Alimentar, que continúa sin cambios:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

Qué familias pueden acceder a $700.000 en mayo 2026

El caso más representativo es el de una familia con tres hijos, donde uno de ellos cobra AUH por discapacidad. En ese escenario, el ingreso mensual se compone de:

  • Hijo con discapacidad: $368.035

  • Dos hijos con AUH: $226.056

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

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La composición familiar define el ingreso total de cada hogar.

La composición familiar define el ingreso total de cada hogar.

La suma total alcanza $702.153 en mayo de 2026. También pueden acercarse a esa cifra otros hogares numerosos con adicionales compatibles. Por eso, Anses recomienda revisar la liquidación en Mi Anses, donde figura el detalle de montos acreditados, fecha de cobro y prestación vigente.

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