La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de asignaciones para mayo y definió qué hogares pueden superar ese ingreso mensual al sumar beneficios vigentes.

El aumento de mayo impacta sobre todas las liquidaciones de AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en mayo de 2026 ciertas familias podrán cobrar más de $700.000 mensuales al combinar la Asignación Universal por Hijo (AUH) actualizada con la Tarjeta Alimentar . El monto depende de la cantidad de hijos a cargo y de si alguno percibe la asignación por discapacidad.

El total varía según cantidad de hijos y situaciones de discapacidad.

Algunas familias pueden superar los $700.000 al combinar AUH y adicionales.

La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos y se deposita automáticamente.

La AUH de ANSES tendrá en mayo un aumento del 3,38% respecto del mes anterior.

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Con la suba del 3,38% , la AUH se liquida con la retención habitual del 20% , por lo que el pago directo queda en los siguientes valores:

El porcentaje retenido se cobra luego de presentar la Libreta AUH, documento que certifica controles de salud y escolaridad.

A estos montos se suma la Tarjeta Alimentar , que continúa sin cambios:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Qué familias pueden acceder a $700.000 en mayo 2026

El caso más representativo es el de una familia con tres hijos, donde uno de ellos cobra AUH por discapacidad. En ese escenario, el ingreso mensual se compone de:

Hijo con discapacidad: $368.035

Dos hijos con AUH: $226.056

Tarjeta Alimentar: $108.062

ANSES AUH 1.png La composición familiar define el ingreso total de cada hogar. Freepik

La suma total alcanza $702.153 en mayo de 2026. También pueden acercarse a esa cifra otros hogares numerosos con adicionales compatibles. Por eso, Anses recomienda revisar la liquidación en Mi Anses, donde figura el detalle de montos acreditados, fecha de cobro y prestación vigente.