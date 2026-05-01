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Los haberes de ANSES tendrán un aumento del 3,4% en mayo de 2026.
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Continúa el bono de hasta $70.000 para quienes cobran los ingresos más bajos.
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Ya se conocen las fechas de cobro para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones.
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La jubilación mínima podría llegar a $463.174 con refuerzo incluido.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrá tres buenas noticias para jubilados y pensionados en mayo de 2026: un aumento del 3,4%, la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 y la confirmación del calendario de pagos para organizar el cobro desde los primeros días hábiles del mes.
Aumento para jubilados y pensionados de ANSES
Los haberes previsionales volverán a actualizarse por inflación. Para mayo, la suba prevista es del 3,4%, lo que impactará en jubilaciones, pensiones y demás prestaciones alcanzadas por la movilidad vigente. Con este ajuste, la jubilación mínima se ubicará en $393.174, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.645.689. El incremento se acreditará junto con el pago mensual habitual.
Bono de ANSES para jubilados y pensionados
Además del aumento, seguirá el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cobran la mínima. El refuerzo también alcanza a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima podrían cobrar un total de $463.174 durante mayo. El adicional no tiene descuentos y se liquida junto con los haberes.
Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026
Anses ya difundió el cronograma de pagos de mayo según la terminación del DNI.
Jubilados que cobran la mínima
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DNI terminado en 0: 11 de mayo
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DNI terminado en 1: 12 de mayo
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DNI terminado en 2: 13 de mayo
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DNI terminado en 3: 14 de mayo
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DNI terminado en 4: 15 de mayo
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DNI terminado en 5: 18 de mayo
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DNI terminado en 6: 19 de mayo
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DNI terminado en 7: 20 de mayo
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DNI terminado en 8 y 9: 21 de mayo
Jubilados que superan la mínima
Para quienes cobran más que la mínima, el calendario se ubica en la parte final del mes:
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DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
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DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
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DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
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DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
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DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
Anses - Jubilación
Jubilaciones, PUAM y pensiones reciben cambios durante el mes.
Freepik
Pensiones no Contributivas
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DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
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DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
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DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
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DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
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DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo