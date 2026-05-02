2 de mayo de 2026 Inicio
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ANSES: ¿aumenta el bono para jubilados y pensionados en mayo 2026?

Una de los temas que tienen en vilo a los jubilados, teniendo en cuenta que el complemento estatal se encuentra congelado en $70.000.

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La decisión fue oficializada mediante el Decreto 292/2026
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial. Freepik
  • El bono previsional de ANSES para mayo no tendrá aumento y seguirá fijado en $70.000
  • La jubilación mínima sí recibirá una actualización por movilidad basada en la inflación de marzo
  • El refuerzo continuará bajo un sistema segmentado según el nivel de ingresos de cada beneficiario
  • Jubilados, pensionados, titulares de PUAM y pensiones no contributivas seguirán incluidos en el esquema

El Gobierno nacional confirmó que el bono extraordinario para jubilados y pensionados de ANSES no aumentará en mayo de 2026 y continuará congelado en $70.000. Aunque las jubilaciones recibirán una suba por movilidad, el refuerzo adicional mantendrá el mismo valor que en meses anteriores.

ANSES informó cuándo comienza el calendario de pagos de la AUE. 
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La decisión fue oficializada mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se ratificó la continuidad de este complemento previsional bajo el esquema vigente. De esta forma, el ajuste mensual por inflación impactará en los haberes, pero no modificará el monto del bono.

Este escenario mantiene la diferencia entre la actualización automática de las prestaciones y el refuerzo estatal, que seguirá orientado principalmente a quienes perciben ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

Jubilados ANSES
El cronograma de pagos se puede consultar en la página web o en las oficinas de la entidad.

El cronograma de pagos se puede consultar en la página web o en las oficinas de la entidad.

Aumentó la jubilación mínima de ANSES en mayo 2026

En mayo, la jubilación mínima se actualizará por la fórmula de movilidad vigente, tomando como referencia la inflación de marzo informada por el INDEC. Este incremento mensual permitirá una mejora en los haberes básicos, aunque el bono extraordinario permanecerá sin cambios.

La actualización responde al esquema implementado desde 2024, que establece ajustes automáticos para preservar el poder adquisitivo frente al avance de los precios.

ANSES Jubilados
Además, se continuará con el pago del bono de hasta $55.000 para jubilados y pensionados, y se incrementó el monto de la Tarjeta Alimentar

Además, se continuará con el pago del bono de hasta $55.000 para jubilados y pensionados, y se incrementó el monto de la Tarjeta Alimentar

Bono de ANSES para jubilados y pensionados

El bono extraordinario continuará con un tope máximo de $70.000 y no registrará incrementos durante mayo. Según la normativa oficial, quienes perciban haberes equivalentes o inferiores a la jubilación mínima recibirán el monto completo, mientras que quienes superen ese piso accederán a un pago proporcional calculado para alcanzar el límite definido por ANSES.

El beneficio también abarcará a titulares de pensiones contributivas, Pensiones No Contributivas y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Además, el decreto establece que este refuerzo tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será considerado para otros cálculos previsionales.

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