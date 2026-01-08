8 de enero de 2026 Inicio
ANSES deposita $408.705 en enero 2026: el grupo que lo cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuáles son los beneficiarios que reciben este monto este mes.

Por
Anses informó a qué grupo le deposita $408.705 en enero.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social pagará este mes $408.705 a las familias titulares de la AUH con hijos cos discapacidad.
  • Sin embargo, de ese monto el organismo solo paga el 80%, es decir que finalmente recibirán $326.964.
  • Para solicitar este beneficio es necesario cumplir una serie de requisitos y contar con determinados documentos como el CUD.
  • El trámite se puede realizar de forma online o presencial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se pagarán durante enero de 2026. En el caso de hijos con discapacidad, cobrarán $408.705 gracias a la suba del 2,5% prevista para este mes.

Anses paga $630.000 a un grupo determinado en enero.
AUH ANSES
La AUH garantiza un monto mensual a la madre o padre a cargo de hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad.

AUH por Discapacidad de ANSES: quiénes pueden acceder

Pueden solicitar este beneficio los padres o tutores que tengan a su cargo a una persona con discapacidad que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones laborales:

  • Desocupados.
  • Trabajadores no registrados (sin aportes).
  • Trabajadores de casas particulares.
  • Monotributistas sociales.

Y que además cumplan con los siguientes requisitos:

  • A diferencia de la AUH estándar, para hijos con discapacidad no hay un límite de edad máximo para el cobro.
  • Es indispensable contar con el CUD vigente y tener la autorización de cobro emitida por ANSES.
  • Tanto el titular como el hijo deben ser argentinos, residir en el país y, si son extranjeros, acreditar al menos 2 años de residencia.
  • El hijo debe ser soltero, viudo, divorciado o separado legalmente.
  • No se puede cobrar la AUH si el hijo ya percibe una Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad; el progenitor debe optar por uno de los dos beneficios.

Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES en enero 2026

En enero, la AUH por discapacidad sube a $408.705. Aunque todos los meses, de ese total se paga solo el 80%. Es decir que en enero, los beneficiarios finalmente cobrarán $326.964.

Cómo acceder a la AUH por Discapacidad de ANSES

El trámite se inicia en ANSES. Requiere presentar el DNI del titular y del hijo o hija, junto con el CUD actualizado. En caso de no tenerlo, se debe gestionar previamente ante el organismo de salud correspondiente.

Una vez reunida la documentación, se debe solicitar turno en la página web de ANSES o en las oficinas de atención presencial. El beneficio se otorga de manera mensual y se cobra a través de la cuenta bancaria del titular.

