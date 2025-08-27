27 de agosto de 2025 Inicio
ANSES deposita $115.000 desde el 10 de septiembre: todos los detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo monto y el calendario de pagos para algunos beneficiarios en el próximo mes, que incluye un incremento del 1,9%.

La AUH en septiembre sube a $115.065

La AUH en septiembre sube a $115.065,90 por hijo, con un aumento del 1,9%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que en septiembre 2025 comenzará a depositar los haberes de la Asignación Universal por Hijo(AUH) con un aumento del 1,9%, según la actualización dispuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. El nuevo valor será de $115.065,90 por hijo, con acreditación según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Anses detalló quiénes pueden acceder a créditos del Banco Nación y el Banco Provincia.
Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La AUH está destinada a familias en situación de vulnerabilidad con hijos menores de 18 años, así como a niños con discapacidad sin límite de edad. El beneficio también alcanza a mujeres embarazadas a partir de la semana 12 de gestación, quienes acceden mediante la Asignación por Embarazo. El cobro requiere que los menores tengan los controles de salud y educación acreditados, a través de la Libreta AUH que debe presentarse una vez por año para liberar el 20% retenido.

AUH de ANSES: monto de septiembre 2025 con aumento

Con la actualización de septiembre, el monto bruto de la AUH asciende a $115.065,90, mientras que en el caso de AUH por hijo con discapacidad llega a $374.744. Del total, se acredita de manera mensual el 80%, quedando retenido el 20% hasta la presentación de la Libreta.

AUH de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

El cronograma de pagos de la AUH en septiembre se organiza de la siguiente manera, según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre.

  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre.

  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre.

  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre.

  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre.

  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre.

  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre.

  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre.

  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre.

  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre.

De esta manera, ANSES garantiza que los beneficiarios de la AUH perciban sus haberes en tiempo y forma, con los aumentos correspondientes al nuevo mes.

