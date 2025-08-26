Jubilados de ANSES: todos los detalles del beneficio para tener descuento en compras La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó los alcances de esta ayuda. Qué hay que saber. Por







Anses dio detalles del programa de Beneficios para jubilados. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece programas y beneficios para los titulares de las distintas prestaciones. En ese sentido, Sandra Petovello, ministra de Capital Humano, anunció el relanzamiento de Beneficios Anses, una serie de descuentos para jubilados en compras en algunos supermercados y farmacias.

Por otro lado, se dio a conocer que el aumento de los haberes del próximo mes será del 1,9%, en base al último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta suba aplica a jubilaciones, pensiones y Asignaciones Familiares.

Beneficios ANSES 1 Freepik En qué consiste Beneficios ANSES El programa Beneficios Anses ofrece descuentos para jubilados y pensionados en más de 6.900 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país. Estas promociones incluyen descuentos en compras generales y en artículos de perfumería y limpieza.

Para acceder a estos beneficios solo es necesario pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión. Para conocer cuáles son los comercios adheridos a este programa, es necesario consultar el sitio web de Anses: https://www.anses.gob.ar/beneficios-anses.

Aumenta la jubilación de ANSES en septiembre 2025 Las jubilaciones y pensiones aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el Indec.

Y, en caso de que la entidad confirme la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 a quienes cobren la mínima, los valores quedarán de la siguiente manera: Jubilación mínima: $390.277,17

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02

Jubilación máxima: $2.155.162,17.