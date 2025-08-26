26 de agosto de 2025 Inicio
Se termina agosto: a quiénes les falta cobrar el pago de ANSES en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó qué beneficiarios siguen recibiendo sus haberes en la última semana del mes, de acuerdo al cronograma oficial por terminación de DNI.

La Anses aplica un aumento del 1,62% en los haberes previsionales durante agosto 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial con las fechas de pago restantes de agosto 2025. En esta última semana del mes, todavía restan cobrar jubilados con haberes superiores a la mínima y los beneficiarios de la Prestación por Desempleo. Los depósitos se realizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados de ANSES: todos los detalles del beneficio para tener descuento en compras

El seguro por desempleo se abona en las mismas fechas, según la terminación del DNI.

ANSES: cuándo cobro en agosto 2025

A partir del martes 26 de agosto, continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, además del Seguro por Desempleo. El cronograma se extiende hasta el jueves 28 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto.

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto.

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto.

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto.

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto.

Los pagos continúan del 26 al 28 de agosto para jubilados que superan la mínima.

De esta manera, la ANSES completa el esquema de pagos del mes, con actualizaciones que contemplan un incremento del 1,62% en línea con la inflación de junio medida por el Indec. El calendario asegura que todos los beneficiarios perciban sus haberes en tiempo y forma antes de finalizar agosto.

