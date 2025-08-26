Se termina agosto: a quiénes les falta cobrar el pago de ANSES en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial con las fechas de pago restantes de agosto 2025. En esta última semana del mes, todavía restan cobrar jubilados con haberes superiores a la mínima y los beneficiarios de la Prestación por Desempleo. Los depósitos se realizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Desempleo ANSES
El seguro por desempleo se abona en las mismas fechas, según la terminación del DNI.
Freepik
ANSES: cuándo cobro en agosto 2025
A partir del martes 26 de agosto, continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, además del Seguro por Desempleo. El cronograma se extiende hasta el jueves 28 de agosto.
Anses - Jubilación
Los pagos continúan del 26 al 28 de agosto para jubilados que superan la mínima.
Pexels
De esta manera, la ANSES completa el esquema de pagos del mes, con actualizaciones que contemplan un incremento del 1,62% en línea con la inflación de junio medida por el Indec. El calendario asegura que todos los beneficiarios perciban sus haberes en tiempo y forma antes de finalizar agosto.