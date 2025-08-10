10 de agosto de 2025 Inicio
AUH de ANSES: así podés cobrar por Mercado Pago en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social permite vincular la Asignación Universal por Hijo con una billetera digital y recibir el pago mensual sin hacer fila en el banco.

Anses permite vincular la AUH con Mercado Pago y evitar el retiro en bancos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilita a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a cobrar el beneficio mediante Mercado Pago, una alternativa virtual que permite recibir el dinero en forma inmediata y sin necesidad de asistir a una sucursal bancaria. La acreditación se realiza automáticamente en las fechas estipuladas por el calendario oficial.

Esta modalidad está disponible para quienes ya tengan una cuenta verificada en la app de Mercado Pago y cumplan con los requisitos de identificación solicitados por Anses. Además, es necesario realizar la vinculación entre ambos servicios de forma digital. La operación es gratuita, se puede realizar desde cualquier dispositivo con acceso a Internet y no requiere intervención presencial.

La operación para cambiar el medio de cobro puede hacerse desde el celular.

Quiénes pueden cobrar la AUH de ANSES por Mercado Pago

Están habilitados para cobrar la AUH mediante la billetera virtual:

  • Personas que ya cobran la Asignación Universal por Hijo.

  • Titulares con cuenta verificada en Mercado Pago.

  • Usuarios que hayan realizado la vinculación con Anses.

Requisitos para cobrar la AUH de ANSES por Mercado Pago

Para activar esta opción de cobro, se debe cumplir con lo siguiente:

  • Tener DNI vigente y número de CUIL.

  • Disponer de un teléfono celular con acceso a SMS y correo electrónico activo.

  • Contar con una cuenta de Mercado Pago ya verificada.

  • Tener instalada la app de Mercado Pago y acceso a Mi Anses.

Cómo cobrar la AUH de ANSES por Mercado Pago

Hay dos formas de gestionar la vinculación:

Desde Mi Anses

  1. Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  2. Seleccionar "Asignaciones" y luego "Cambiar forma de cobro".

  3. Elegir "Mercado Pago" e ingresar el número asociado.

La acreditación se realiza entre el 8 y el 15 de cada mes, según el calendario oficial.

Desde la app de Mercado Pago

  1. Ingresar a la aplicación y buscar "Cobrar beneficios sociales".

  2. Seleccionar AUH - Anses, ingresar el CUIL y autorizar con la clave.

La acreditación del dinero se realiza según el calendario de pagos oficial de Anses. En general, los pagos se hacen entre el 8 y el 15 de cada mes, de acuerdo al último dígito del DNI.

