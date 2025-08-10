AUH de ANSES: así podés cobrar por Mercado Pago en agosto 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social permite vincular la Asignación Universal por Hijo con una billetera digital y recibir el pago mensual sin hacer fila en el banco. Por







Anses permite vincular la AUH con Mercado Pago y evitar el retiro en bancos. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilita a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a cobrar el beneficio mediante Mercado Pago, una alternativa virtual que permite recibir el dinero en forma inmediata y sin necesidad de asistir a una sucursal bancaria. La acreditación se realiza automáticamente en las fechas estipuladas por el calendario oficial.

Esta modalidad está disponible para quienes ya tengan una cuenta verificada en la app de Mercado Pago y cumplan con los requisitos de identificación solicitados por Anses. Además, es necesario realizar la vinculación entre ambos servicios de forma digital. La operación es gratuita, se puede realizar desde cualquier dispositivo con acceso a Internet y no requiere intervención presencial.

Madre hijo AUH 3 La operación para cambiar el medio de cobro puede hacerse desde el celular. Freepik Quiénes pueden cobrar la AUH de ANSES por Mercado Pago Están habilitados para cobrar la AUH mediante la billetera virtual:

Personas que ya cobran la Asignación Universal por Hijo.

Titulares con cuenta verificada en Mercado Pago.

Usuarios que hayan realizado la vinculación con Anses.

Requisitos para cobrar la AUH de ANSES por Mercado Pago Para activar esta opción de cobro, se debe cumplir con lo siguiente: