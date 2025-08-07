7 de agosto de 2025 Inicio
Urgente, jubilados: quiénes dejarán de cobrar el bono de ANSES en agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuáles son los beneficiarios que no recibirán este pago.

Anses explicó qué grupos dejarán de cobrar el bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en agosto de 2025 seguirá entregando el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 para los jubilados y pensionados con haberes más bajos. Sin embargo un grupo específico quedará excluido de este cobro por superar el límite de ingresos que establece la entidad.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

Jubilados: quiénes no cobran el bono de ANSES en agosto 2025

El pago del bono de $70.000 está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo y no cuenten con ingresos extra que superen ese límite.

En agosto, la jubilación mínima se estableció en $314.305,37, por lo que quienes perciban esa suma podrán recibir el bono en su totalidad. De este modo, el monto total a cobrar será de $384.305,37. Esta cifra sirve como referencia: aquellos que superen $384.305,37 serán automáticamente descartados para recibir el bono adicional.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025

Los pagos se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 14 de agosto
  • DNI terminados en 6: 18 de agosto
  • DNI terminados en 7: 19 de agosto
  • DNI terminados en 8: 20 de agosto
  • DNI terminados en 9: 21 de agosto
Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
