Urgente, jubilados: quiénes dejarán de cobrar el bono de ANSES en agosto

Anses explicó qué grupos dejarán de cobrar el bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en agosto de 2025 seguirá entregando el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 para los jubilados y pensionados con haberes más bajos. Sin embargo un grupo específico quedará excluido de este cobro por superar el límite de ingresos que establece la entidad.

Jubilados: quiénes no cobran el bono de ANSES en agosto 2025 El pago del bono de $70.000 está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo y no cuenten con ingresos extra que superen ese límite.

En agosto, la jubilación mínima se estableció en $314.305,37, por lo que quienes perciban esa suma podrán recibir el bono en su totalidad. De este modo, el monto total a cobrar será de $384.305,37. Esta cifra sirve como referencia: aquellos que superen $384.305,37 serán automáticamente descartados para recibir el bono adicional.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025 Los pagos se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima DNI terminados en 0: 8 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 14 de agosto

DNI terminados en 6: 18 de agosto

DNI terminados en 7: 19 de agosto

DNI terminados en 8: 20 de agosto

DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilados que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto