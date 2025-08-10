Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: cómo se acredita el pago de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el pago de la Tarjeta Alimentar correspondiente al mes de agosto 2025 se acredita automáticamente junto con el haber principal del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). No es necesario realizar trámites adicionales ni presentar documentación para acceder al beneficio.
El monto de la Tarjeta Alimentar depende de la cantidad de hijos y acompaña a las asignaciones vigentes para los grupos que cumplan con las condiciones establecidas. La suma máxima alcanza los $108.062 mensuales en el caso de familias con tres o más hijos.
Madre hijo AUH
El beneficio se deposita junto al haber habitual de las Asignaciones Familiares del sistema SUAF.
Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar
El beneficio se otorga de forma automática a los siguientes grupos:
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en agosto 2025
La ayuda económica varía según la cantidad de hijos declarados ante la Anses:
SUAF de ANSES: cómo se acredita la Tarjeta Alimentar
El importe de la Tarjeta Alimentar se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal. La acreditación se realiza en la fecha que corresponda según el cronograma oficial de pagos, sin necesidad de efectuar una solicitud previa.
ANSES AUH.png
La Tarjeta Alimentar puede llegar a $108.062 para familias con tres o más hijos.
Para verificar el cobro, se puede ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección "Hijos" > "Mis Asignaciones", el sistema indicará si el beneficio está habilitado para el mes en curso.