10 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: cómo se acredita el pago de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

El beneficio acompaña a las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Por
La consulta sobre el pago está disponible en Mi Anses con Clave de la Seguridad Social.

La consulta sobre el pago está disponible en Mi Anses con Clave de la Seguridad Social.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el pago de la Tarjeta Alimentar correspondiente al mes de agosto 2025 se acredita automáticamente junto con el haber principal del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). No es necesario realizar trámites adicionales ni presentar documentación para acceder al beneficio.

Solo los titulares de AUH, AUE o PNC pueden cobrar el extra de $108.062.
Te puede interesar:

SUAF de ANSES: quiénes no pueden acceder a los $108.000 en agosto 2025

El monto de la Tarjeta Alimentar depende de la cantidad de hijos y acompaña a las asignaciones vigentes para los grupos que cumplan con las condiciones establecidas. La suma máxima alcanza los $108.062 mensuales en el caso de familias con tres o más hijos.

Madre hijo AUH
El beneficio se deposita junto al haber habitual de las Asignaciones Familiares del sistema SUAF.

El beneficio se deposita junto al haber habitual de las Asignaciones Familiares del sistema SUAF.

Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar

El beneficio se otorga de forma automática a los siguientes grupos:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 18 años.

  • Embarazadas desde el tercer mes que reciben AUE.

  • Familias con hijos con discapacidad que perciben AUH, sin límite de edad.

  • Madres que cobran una Pensión No Contributiva por tener siete hijos o más.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en agosto 2025

La ayuda económica varía según la cantidad de hijos declarados ante la Anses:

  • Un hijo: $52.250

  • Dos hijos: $81.936

  • Tres o más hijos: $108.062

  • Embarazo: $52.250

SUAF de ANSES: cómo se acredita la Tarjeta Alimentar

El importe de la Tarjeta Alimentar se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal. La acreditación se realiza en la fecha que corresponda según el cronograma oficial de pagos, sin necesidad de efectuar una solicitud previa.

ANSES AUH.png
La Tarjeta Alimentar puede llegar a $108.062 para familias con tres o más hijos.

La Tarjeta Alimentar puede llegar a $108.062 para familias con tres o más hijos.

Para verificar el cobro, se puede ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección "Hijos" > "Mis Asignaciones", el sistema indicará si el beneficio está habilitado para el mes en curso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El monto de $108.062 se acredita a familias con tres o más hijos menores de 18.

SUAF de ANSES: qué monto me corresponde por la Tarjeta Alimentar de ANSES

Anses permite vincular la AUH con Mercado Pago y evitar el retiro en bancos.

AUH de ANSES: así podés cobrar por Mercado Pago en agosto 2025

Anses explicó qué es el Complemetp Leche.

Qué es el Complemento Leche de ANSES y cuánto cobro en agosto 2025

Anses informó que pagará $42.162 a un grupo de titulares de la AUH que cumpla con ciertos requisitos.

ANSES paga un extra de $42.162 a la AUH en agosto 2025: de qué se trata

Anses indicó cuál es el extra poco conocido al que pueden los beneficiarios de la AUH.

Atención AUH de ANSES: el plus desconocido que podés cobrar en agosto 2025

Una familia puede recibir más de $400.000 mensuales si tiene tres hijos y activa todos los beneficios.

ANSES: activá estos 3 beneficios desde casa para cobrar $183.324 por hijo en agosto 2025

Rating Cero

Tini no sólo volvió con De Paul, sino que también pasó de nuevo por la peluquería para cambiar su imagen.

La impresionante transformación de Tini Stoessel tras su reconciliación con Rodrigo De Paul

Marvel Studios prepara un giro espectacular en su universo cinematográfico con el regreso de figuras icónicas. 

Spider-Man: Brand New Day comenzó su rodaje: cuáles son las estrellas de Marvel que acompañan a Tom Holland

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y Cassandra es uno de los mejores ejemplos de 2025.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te va a dejar dormir

Esta serie tiene muchas escenar de amor y pasión.
play

Está en Netflix y es la serie más prohibida de todas: tiene escenas muy subidas de tono

play

Gabriela Acher: "El humor existe para descomprimir el dolor de la existencia"

play

Coco Sily en TVR: "Cómo dormís después de votar en contra de los jubilados, discapacitados y el Garrahan"

últimas noticias

El consumo sigue sin repuntar en las capas bajas y medias.

Sigue la crisis: las ventas minoristas pyme bajaron 2% interanual en julio

Hace 19 minutos
Peñaron ganó el clásico uruguayo 3 a 0 frente a Nacional, lo que desató el supuesto enfrentamiento

Violencia en el fútbol uruguayo: un policía mató a dos hinchas de Nacional tras el clásico contra Peñarol

Hace 33 minutos
play

Detuvieron a un falso inspector de ARCA: extorsionaba comerciantes y se llevaba electrodomésticos

Hace 39 minutos
Este futbolista hizo toda su carrera en el fútbol mexicano.

El futbolista con antecedentes polémicos: preso por secuestros y sancionado por dopaje

Hace 50 minutos
Este pueblo está rodeado por paisajes de ensueño.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino mágico para conocer en agosto 2025

Hace 59 minutos