Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: cómo se acredita el pago de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

El beneficio acompaña a las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La consulta sobre el pago está disponible en Mi Anses con Clave de la Seguridad Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el pago de la Tarjeta Alimentar correspondiente al mes de agosto 2025 se acredita automáticamente junto con el haber principal del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). No es necesario realizar trámites adicionales ni presentar documentación para acceder al beneficio.

SUAF de ANSES: quiénes no pueden acceder a los $108.000 en agosto 2025

El monto de la Tarjeta Alimentar depende de la cantidad de hijos y acompaña a las asignaciones vigentes para los grupos que cumplan con las condiciones establecidas. La suma máxima alcanza los $108.062 mensuales en el caso de familias con tres o más hijos .

El beneficio se otorga de forma automática a los siguientes grupos:

El beneficio se deposita junto al haber habitual de las Asignaciones Familiares del sistema SUAF.

Madres que cobran una Pensión No Contributiva por tener siete hijos o más.

Familias con hijos con discapacidad que perciben AUH, sin límite de edad.

La ayuda económica varía según la cantidad de hijos declarados ante la Anses:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

Embarazo: $52.250

SUAF de ANSES: cómo se acredita la Tarjeta Alimentar

El importe de la Tarjeta Alimentar se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal. La acreditación se realiza en la fecha que corresponda según el cronograma oficial de pagos, sin necesidad de efectuar una solicitud previa.

ANSES AUH.png La Tarjeta Alimentar puede llegar a $108.062 para familias con tres o más hijos. Freepik

Para verificar el cobro, se puede ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección "Hijos" > "Mis Asignaciones", el sistema indicará si el beneficio está habilitado para el mes en curso.