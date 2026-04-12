ANSES confirmó la habilitación del reintegro para los jubilados: cómo acceder a este beneficio En compras en comercios, la aseguradora social devuelve un porcentaje del total a beneficiarios del sistema previsional. ¿Cómo quedan los montos este mes? Por + Seguir en







Bono de reintegro de ANSES para jubilados y pensionados, en abril de 2026. Freepik

ANSES habilitó reintegros automáticos de entre el 10% y el 20% en compras con tarjeta de débito.

El beneficio alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, sin necesidad de inscripción previa.

Se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.

El esquema se complementa con el calendario de pagos y el aumento por movilidad vigente en abril. ANSES confirmó en abril de 2026 la continuidad del programa Beneficios ANSES, una herramienta que permite a jubilados y pensionados acceder a reintegros en consumos cotidianos sin realizar trámites adicionales. El sistema funciona de manera automática y busca reforzar el ingreso mensual mediante devoluciones en compras realizadas con la tarjeta de débito donde se acredita la prestación.

La iniciativa alcanza a más de 12.000 comercios en todo el país y se posiciona como un complemento del haber previsional, en un contexto en el que el organismo también aplica el aumento del 2,9% por movilidad y mantiene el pago de un bono extraordinario para los ingresos más bajos.

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados. Freepik Cómo funciona el reintegro de ANSES en farmacias y supermercados El mecanismo para acceder al reintegro es directo: al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión, el beneficiario accede a una devolución del 10% del monto de la compra. En algunos rubros, como farmacias y perfumerías, ciertos comercios aplican descuentos de hasta el 20%.

La acreditación del reintegro se realiza en la cuenta bancaria dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la operación. Si bien el beneficio está disponible durante toda la semana, los lunes concentran la mayor cantidad de promociones dentro de la red adherida.

Quiénes cobran el bono de $70.000 Durante abril, ANSES mantiene el pago de un refuerzo de $70.000 destinado a jubilados que perciben el haber mínimo, fijado en $380.319,31 tras la actualización. También lo reciben titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o vejez y madres de siete hijos con pensión. Quienes perciben haberes superiores al mínimo pero inferiores a $450.319,31 acceden a un monto proporcional hasta alcanzar ese límite. Por encima de ese umbral, el bono no se liquida.

Jubilados ANSES 1 Freepik Cuál es el tope de ingresos para mantener los beneficios de ANSES El esquema de asistencia toma como referencia el haber mínimo actualizado, que en abril se ubica en $380.319,31, más el bono de $70.000, lo que da un tope de $450.319,31. Este valor determina tanto el acceso al bono como el cálculo de los refuerzos proporcionales. El control de ingresos se realiza de manera automática a través del sistema previsional y se refleja en los recibos disponibles en la plataforma Mi ANSES. Cuándo cobran los jubilados de ANSES El calendario de pagos para quienes no superan el haber mínimo se organiza según la terminación del DNI entre el 10 y el 23 de abril. En tanto, los jubilados con haberes superiores cobran entre el 24 y el 30 del mismo mes. De esta manera, ANSES articula el pago regular, los bonos extraordinarios y los reintegros en consumos como parte de una política orientada a sostener el poder de compra de los beneficiarios del sistema previsional.