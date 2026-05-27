27 de mayo de 2026 Inicio
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Como podés acceder al reintegro de la cuota del monotributo de ARCA en 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero confirmó que los monotributistas cumplidores pueden acceder al reembolso como parte del pago mensual del régimen simplificado. Qué requisitos hay que cumplir y cómo consultar si corresponde la devolución.

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¿Cómo podes acceder al reintegro de la cuota del monotributo de ARCA en 2026?.

¿Cómo podes acceder al reintegro de la cuota del monotributo de ARCA en 2026?.

  • El reintegro corresponde únicamente al componente impositivo del Monotributo
  • ARCA exige haber pagado todas las cuotas en término durante el año
  • El beneficio aplica solo para pagos realizados por débito automático
  • La devolución se acredita automáticamente en la cuenta o tarjeta adherida
  • El estado del reintegro puede consultarse desde la web oficial de ARCA con Clave Fiscal

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero mantiene vigente el beneficio para monotributistas cumplidores, que permite acceder al reembolso de una parte del pago tributario mensual. ¿Cómo podes acceder al reintegro de la cuota del monotributo de ARCA en 2026?

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El beneficio está destinado a contribuyentes que realizaron sus pagos en tiempo y forma durante el año calendario y utilizaron medios electrónicos habilitados por ARCA. La devolución se acredita automáticamente para quienes hayan cumplido con todas las condiciones establecidas por el organismo fiscal.

La autoridad fiscal aclaró que el monto no corresponde al total de la cuota mensual del régimen simplificado. El organismo devuelve únicamente el componente impositivo, mientras que quedan excluidos los aportes jubilatorios y la obra social. La cifra que recibe cada contribuyente depende de la categoría en la que se encuentre inscripto.

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De qué forma podés pedir el reintegro de ARCA por el monotributo en 2026

Para acceder al beneficio, es obligatorio haber adherido el pago mensual a débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Quienes abonaron manualmente mes a mes no podrán recibir la devolución. El organismo establece tres condiciones fundamentales para obtener el beneficio durante 2026.

  1. La primera es haber realizado todos los pagos mensuales dentro de las fechas de vencimiento. ARCA aclara que regularizar cuotas atrasadas posteriormente no cuenta como cumplimiento. Además, las cuotas deben haberse abonado exclusivamente mediante débito automático o débito directo en cuenta bancaria. El sistema detecta automáticamente el método utilizado por cada contribuyente.
  2. Otro requisito importante es mantener todas las obligaciones fiscales al día, incluyendo el Domicilio Fiscal Electrónico activo, la emisión de factura electrónica y las recategorizaciones obligatorias realizadas correctamente cuando correspondía.

Aunque el reintegro se acredita automáticamente en la cuenta bancaria o tarjeta adherida, los contribuyentes pueden verificar si ya fue liquidado desde la web oficial de ARCA.

Para hacerlo, deben ingresar con CUIT y Clave Fiscal y habilitar el servicio “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”. Allí se puede consultar el historial de pagos, verificar saldos y comprobar si el reintegro ya fue impactado. ARCA permite abonar el Monotributo mediante distintos canales electrónicos, aunque para acceder al reintegro anual es obligatorio utilizar débito automático en tarjeta de crédito o débito directo desde una cuenta bancaria.

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