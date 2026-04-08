8 de abril de 2026 Inicio
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ANSES: el bono cercano a los $300.000 al que me pocos podrán acceder

El ingreso se acredita por única vez luego de cumplir ciertas condiciones. El plazo extendido permite solicitarlo incluso tiempo después del evento.

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La gestión se realiza de forma digital a través de los canales habilitados por el organismo.

La gestión se realiza de forma digital a través de los canales habilitados por el organismo.

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  • Existe una asignación de pago único por matrimonio que supera los $238.000 para parejas que cumplen requisitos.
  • El beneficio está dirigido a trabajadores registrados y no a programas sociales.
  • El monto se actualizó en abril tras el ajuste por movilidad del 2,9%.
  • Hay plazos específicos para solicitar el cobro y un trámite digital disponible.

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente un beneficio poco difundido que permite acceder a un ingreso cercano a los $300.000, destinado a trabajadores formales que atraviesan determinados eventos familiares. Se trata de las Asignaciones de Pago Único (APU), que incluyen pagos por matrimonio, nacimiento y adopción. Con la actualización aplicada en abril de 2026, estos montos se incrementaron y representan un respaldo económico relevante para quienes cumplen con las condiciones establecidas.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
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Dentro de estas prestaciones, el pago por casamiento es uno de los más significativos por su valor y por la posibilidad de que ambos integrantes de la pareja puedan percibirlo si reúnen los requisitos.

Casamiento
La estrella del pop y su pareja, jugador de los Kansas City Chiefs, compartieron la noticia a través de sus redes sociales.

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El "bono" por matrimonio: cómo llegar a los $238.000

La asignación por matrimonio otorga un monto individual de $119.288. En los casos donde ambos cónyuges trabajan en relación de dependencia y están registrados, el total percibido en conjunto asciende a $238.576. Para acceder, es necesario que el vínculo esté debidamente registrado en la base de datos del organismo y que el Ingreso del Grupo Familiar no supere los límites vigentes al momento del evento.

A diferencia de otras prestaciones, este pago se otorga de manera individual a cada integrante de la pareja, siempre que ambos cumplan con las condiciones exigidas.

Cuándo se puede pedir el dinero

El acceso a este beneficio está sujeto a plazos definidos. El trámite puede iniciarse luego de transcurridos 60 días desde la fecha del matrimonio. Al mismo tiempo, existe un período máximo de hasta dos años para solicitar el cobro desde la celebración. Esto permite que quienes se hayan casado en años anteriores y no hayan realizado el trámite aún puedan acceder al monto actualizado.

APU por nacimiento
(ANSES) publicó el calendario correspondiente al mes de mayo, el cual incluye la distribución de las Asignaciones de Pago Único (APU).

(ANSES) publicó el calendario correspondiente al mes de mayo, el cual incluye la distribución de las Asignaciones de Pago Único (APU).

Cómo hacer el trámite, paso a paso

La gestión se realiza de forma digital a través de los canales habilitados por el organismo. El primer paso consiste en verificar que los datos personales y familiares estén actualizados en el sistema. Luego, se debe reunir la documentación correspondiente, como DNI de ambos integrantes y la partida de matrimonio o certificado que acredite el evento.

Una vez completado este paso, se ingresa a la sección de Asignaciones de Pago Único en la web o aplicación, se cargan los documentos y se envía la solicitud. La acreditación suele concretarse entre 30 y 60 días después de la aprobación, depositándose en la cuenta bancaria declarada.

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