El organismo de seguridad social entrega una prestación a casos particulares de personas con situaciones de salud complejas, que necesiten recursos económicos.

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La pensión no contributiva por invalidez de ANSES volvió a quedar en el centro de las consultas durante las últimas semanas por el aumento de gastos y la dificultad que enfrentan muchas personas para sostener un empleo formal. El beneficio que administra Administración Nacional de la Seguridad Social está pensado para quienes atraviesan problemas de salud importantes y no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación común.

En distintas oficinas de atención de ANSES, se repite la imagen de personas que llegan con estudios médicos, certificados y carpetas completas después de años de tratamientos. En muchos casos, la pensión termina siendo el único ingreso fijo disponible para familias que atraviesan una situación económica complicada.

La prestación está dirigida a personas que acrediten una incapacidad laboral del 66% o más . Para eso, el Estado analiza estudios clínicos, historias médicas y especialmente el Certificado Médico Oficial , conocido como CMO , que resulta uno de los documentos centrales del expediente.

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Además de la evaluación médica, también se revisa la situación económica del solicitante. Ingresos familiares, propiedades, vehículos y otros bienes pueden influir en la resolución final del trámite. En los últimos meses, la Agencia Nacional de Discapacidad reforzó auditorías y controles, por lo que varios expedientes debieron actualizar documentación o presentar nuevos informes médicos.

Cuánto se paga por la Pensión por Invalidez de ANSES en junio 2026

La pensión equivale al 70% de una jubilación mínima y durante junio de 2026 supera los $240.000 con el bono extraordinario destinado a haberes bajos. El monto final puede variar según futuras actualizaciones y adicionales que determine el Gobierno nacional.

Además del ingreso mensual, muchas personas destacan la importancia de la cobertura médica y el acceso a medicamentos, sobre todo en tratamientos largos o enfermedades crónicas que implican gastos permanentes.

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Cómo tramitar la Pensión por Invalidez de ANSES en 2026

El trámite comienza con la actualización de datos personales en ANSES y la solicitud de un turno para presentar la documentación médica correspondiente. Después, el solicitante debe reunir estudios, certificados e historias clínicas que acrediten su situación de salud.

Una vez iniciado el expediente, la Agencia Nacional de Discapacidad analiza cada caso de manera individual. Los tiempos de resolución pueden variar según la complejidad médica y la documentación presentada, por lo que especialistas recomiendan iniciar el trámite con tiempo y conservar copias de todos los papeles entregados.