27 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

De qué se trata la Pensión por Invalidez de ANSES y cómo solicitarla en junio 2026

El organismo de seguridad social entrega una prestación a casos particulares de personas con situaciones de salud complejas, que necesiten recursos económicos.

Por
Así se tramita la pensión por invalidez de ANSES.

Así se tramita la pensión por invalidez de ANSES.

Freepik
  • La pensión no contributiva por invalidez de ANSES está destinada a personas con una incapacidad laboral del 66% o más que no cuentan con aportes suficientes para jubilarse.
  • Para acceder al beneficio es obligatorio presentar estudios médicos y el Certificado Médico Oficial (CMO).
  • En junio de 2026, el haber supera los $240.000 con bono incluido para los ingresos más bajos.

Comenzó el pago de las Becas Progresar de ANSES en mayo 2026. 
Te puede interesar:

Comenzó el pago de las Becas Progresar de ANSES en mayo 2026: qué monto reciben

  • El trámite se realiza con intervención de ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad, que evalúa cada caso de manera individual.

La pensión no contributiva por invalidez de ANSES volvió a quedar en el centro de las consultas durante las últimas semanas por el aumento de gastos y la dificultad que enfrentan muchas personas para sostener un empleo formal. El beneficio que administra Administración Nacional de la Seguridad Social está pensado para quienes atraviesan problemas de salud importantes y no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación común.

Jubilado invalidez pensión

En distintas oficinas de atención de ANSES, se repite la imagen de personas que llegan con estudios médicos, certificados y carpetas completas después de años de tratamientos. En muchos casos, la pensión termina siendo el único ingreso fijo disponible para familias que atraviesan una situación económica complicada.

Así es la Pensión por Invalidez de ANSES

La prestación está dirigida a personas que acrediten una incapacidad laboral del 66% o más. Para eso, el Estado analiza estudios clínicos, historias médicas y especialmente el Certificado Médico Oficial, conocido como CMO, que resulta uno de los documentos centrales del expediente.

ANSES

Además de la evaluación médica, también se revisa la situación económica del solicitante. Ingresos familiares, propiedades, vehículos y otros bienes pueden influir en la resolución final del trámite. En los últimos meses, la Agencia Nacional de Discapacidad reforzó auditorías y controles, por lo que varios expedientes debieron actualizar documentación o presentar nuevos informes médicos.

Cuánto se paga por la Pensión por Invalidez de ANSES en junio 2026

La pensión equivale al 70% de una jubilación mínima y durante junio de 2026 supera los $240.000 con el bono extraordinario destinado a haberes bajos. El monto final puede variar según futuras actualizaciones y adicionales que determine el Gobierno nacional.

Además del ingreso mensual, muchas personas destacan la importancia de la cobertura médica y el acceso a medicamentos, sobre todo en tratamientos largos o enfermedades crónicas que implican gastos permanentes.

ANSES discapacidad 4

Cómo tramitar la Pensión por Invalidez de ANSES en 2026

El trámite comienza con la actualización de datos personales en ANSES y la solicitud de un turno para presentar la documentación médica correspondiente. Después, el solicitante debe reunir estudios, certificados e historias clínicas que acrediten su situación de salud.

Una vez iniciado el expediente, la Agencia Nacional de Discapacidad analiza cada caso de manera individual. Los tiempos de resolución pueden variar según la complejidad médica y la documentación presentada, por lo que especialistas recomiendan iniciar el trámite con tiempo y conservar copias de todos los papeles entregados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 27 de mayo

Aumentos ANSES junio: cómo quedan los valores. 

Nuevo aumento de ANSES para junio 2026: a qué asignaciones alcanza

Todo lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar en Mayo de 2026.

Cómo saber si recibís el pago de las Becas Progresar de ANSES en mayo 2026

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, Desempleo y Progresar, este martes 26 de mayo

Nuevo incremento en una prestación de ANSES.

ANSES confirmo el aumento para una importante prestación familiar: cual es

Trámite para realizar en ANSES.

Así podés jubilarte en ANSES si no tenés todos los años de aportes

Rating Cero

¿Qué conductoras se odian?

Dos conductoras que compartían canal están en guerra: "No se pueden ni ver"

Que los cumplas feliz, le escribió Maia Reficco a Franco Colapinto

El tierno posteo de Maia Reficco por el cumpleaños de Colapinto

Sus palabras generaron repercusión inmediata en redes.

La confesión hot de Danelik sobre su primera vez con Brian Sarmiento: "Fue mejor de lo que esperaba"

Los participantes de GH.

Gran Hermano: cuál es la información que se filtró tras el repechaje

Pata Villanueva había sufrido una dura caída en 2021 que le provocó una fractura de cráneo.

Preocupación por la salud de Pata Villanueva: está internada en terapia intensiva

Wanda Nara, Francesca e Isabella con la familia Icardi en Rosario.

El papá de Mauro Icardi zanjó los rumores sobre su casa: ¿se la regaló Wanda Nara?

últimas noticias

Se acercaron al histórico entrenador en la previa del partido ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

El emotivo encuentro de Di María y el plantel de Rosario Central con el Patón Bauza

Hace 15 minutos
¿Qué conductoras se odian?

Dos conductoras que compartían canal están en guerra: "No se pueden ni ver"

Hace 21 minutos
Odeh reemplazó a Izz ad Din al Haddad, asesinado el 16 de mayo.

Israel anunció la muerte del nuevo líder de Hamás

Hace 27 minutos
Que los cumplas feliz, le escribió Maia Reficco a Franco Colapinto

El tierno posteo de Maia Reficco por el cumpleaños de Colapinto

Hace 43 minutos
El Gobierno busca construir una representación dinámica de fenómenos sociales.

El Gobierno aclaró que el proyecto "Gemelo Digital Social" no tiene relación con la empresa de Thiel

Hace 53 minutos