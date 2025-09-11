ANSES: cómo reclamar la Pensión no Contributiva en septiembre 2025 tras la baja

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el procedimiento para reclamar una Pensión No Contributiva (PNC) que haya sido dada de baja en septiembre de 2025.
El mismo consiste en presentar un recurso por escrito dentro de 60 días desde la notificación, adjuntar la resolución impugnada y la documentación médica o certificatoria que respalde la continuidad del derecho, y tramitar la presentación a través de Mi Anses o en una oficina del organismo.
Las bajas se producen, principalmente, por procedimientos de auditoría impulsados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre las causas habituales figuran la ausencia al turno citado por ANDIS y el incumplimiento de requisitos administrativos que justifican el pago de la prestación.
La confirmación del cese aparece en la plataforma digital: conviene revisar el apartado de Mi Anses y el recibo mensual de haberes, donde se especifica la resolución y la fecha de notificación. Si existe duda sobre la comunicación, la consulta presencial en una oficina permite acceder a la documentación oficial.
Es posible impugnar la decisión ante Anses mediante un recurso administrativo firmado por el titular o su apoderado. Resulta esencial reunir certificados, estudios y cualquier comprobante que desacredite la causal de baja y presentarlo junto con la nota de apelación en los plazos legales.
El procedimiento recomendado incluye:
Analizar la resolución notificada.
Compilar la documentación de soporte.
Redactar la nota identificando la resolución impugnada.
Presentar el reclamo por escrito ante ANSES.
Luego, seguir el estado del trámite hasta la resolución definitiva.