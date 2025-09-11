ANSES: cómo reclamar la Pensión no Contributiva en septiembre 2025 tras la baja La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló los pasos y plazos para apelar decisiones que implicaron la suspensión de prestaciones durante el mes. Por







Presentar la apelación y monitorear el trámite ante Anses maximiza las posibilidades de reactivación. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el procedimiento para reclamar una Pensión No Contributiva (PNC) que haya sido dada de baja en septiembre de 2025.

El mismo consiste en presentar un recurso por escrito dentro de 60 días desde la notificación, adjuntar la resolución impugnada y la documentación médica o certificatoria que respalde la continuidad del derecho, y tramitar la presentación a través de Mi Anses o en una oficina del organismo.

APU ANSES (1).png La Andis lidera auditorías que explican gran parte de las bajas comunicadas este mes. Freepik Por qué ANSES puede dar de baja una Pensión No Contributiva Las bajas se producen, principalmente, por procedimientos de auditoría impulsados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre las causas habituales figuran la ausencia al turno citado por ANDIS y el incumplimiento de requisitos administrativos que justifican el pago de la prestación.

Cómo saber si mi Pensión No Contributiva por invalidez fue invalidada La confirmación del cese aparece en la plataforma digital: conviene revisar el apartado de Mi Anses y el recibo mensual de haberes, donde se especifica la resolución y la fecha de notificación. Si existe duda sobre la comunicación, la consulta presencial en una oficina permite acceder a la documentación oficial.

Qué puedo hacer si mi Pensión No Contributiva por invalidez fue dada de baja Es posible impugnar la decisión ante Anses mediante un recurso administrativo firmado por el titular o su apoderado. Resulta esencial reunir certificados, estudios y cualquier comprobante que desacredite la causal de baja y presentarlo junto con la nota de apelación en los plazos legales.

Pensiones ANSES 2 La plataforma Mi Anses y el recibo de haberes permiten verificar si la prestación fue cancelada. Freepik Cómo reclamar la reactivación de la Pensión No Contributiva por invalidez invalidada El procedimiento recomendado incluye: Analizar la resolución notificada.

Compilar la documentación de soporte.

Redactar la nota identificando la resolución impugnada.

Presentar el reclamo por escrito ante ANSES. Luego, seguir el estado del trámite hasta la resolución definitiva.