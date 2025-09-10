ANSES: se reactivó un beneficio exclusivo para jubilados La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué se trata esta ayuda. Por







Anses detalló cuál es el beneficio que reactivó para los jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya acredita los haberes de setiembre. En ese sentido, también reactivó el pago del bono de refuerzo de $70.000 destinado a los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, que además cobrarán con un aumento del 1,9%.

Anses - Jubilación Freepik Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES El bono de refuerzo de ingresos está destinado a los jubilados y pensionados que cobran haberes mínimo, mientras que aquellos que cobren un poco más, recibirán un bono proporcional hasta llegar al tope de $390.277. También lo reciben titulares de Pensiones No Contributivas y PUAM.

Aumentó la jubilación de ANSES en septiembre 2025 Con la suba del 1,9%, los jubilados de la mínima van a cobrar $390.277,17 con el bono incluido.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $326.221,74 con refuerzo incluido, las PNC por invalidez y por vejez están en $294.194,02 y las madres de siete hijos pasan a cobrar $390.277,17.

Bono de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 El cronograma de pagos del noveno mes del año se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima DNI terminado en 0: viernes 8

DNI terminado en 1: sábado 9

DNI terminado en 2: domingo 10

DNI terminado en 3: lunes 11

DNI terminado en 4: martes 12

DNI terminado en 5: viernes 15

DNI terminado en 6: sábado 16

DNI terminado en 7: domingo 17

DNI terminado en 8: lunes 18

DNI terminado en 9: martes 19 jubilada celular anses Freepik Jubilados que superan la mínima DNI terminado en 0 y 1: lunes 22

DNI terminado en 2 y 3: martes 23

DNI terminado en 4 y 5: miércoles 24

DNI terminado en 6 y 7: jueves 25

DNI terminado en 8 y 9: viernes 26 Pensiones no Contributivas DNI terminado en 0 y 1: viernes 8

DNI terminado en 2 y 3: sábado 9

DNI terminado en 4 y 5: domingo 10

DNI terminado en 6 y 7: lunes 11

DNI terminado en 8 y 9: martes 12