10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES: se reactivó un beneficio exclusivo para jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué se trata esta ayuda.

Por
Anses detalló cuál es el beneficio que reactivó para los jubilados.

Anses detalló cuál es el beneficio que reactivó para los jubilados.


Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya acredita los haberes de setiembre. En ese sentido, también reactivó el pago del bono de refuerzo de $70.000 destinado a los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, que además cobrarán con un aumento del 1,9%.

Anses dio detalles sobre los descuentos y reintegros en compras durante septiembre.
Te puede interesar:

ANSES dio detalles sobre descuentos y reintegros de hasta el 20% en septiembre 2025

Anses - Jubilación

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES

El bono de refuerzo de ingresos está destinado a los jubilados y pensionados que cobran haberes mínimo, mientras que aquellos que cobren un poco más, recibirán un bono proporcional hasta llegar al tope de $390.277. También lo reciben titulares de Pensiones No Contributivas y PUAM.

Aumentó la jubilación de ANSES en septiembre 2025

Con la suba del 1,9%, los jubilados de la mínima van a cobrar $390.277,17 con el bono incluido.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $326.221,74 con refuerzo incluido, las PNC por invalidez y por vejez están en $294.194,02 y las madres de siete hijos pasan a cobrar $390.277,17.

Bono de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

El cronograma de pagos del noveno mes del año se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminado en 0: viernes 8
  • DNI terminado en 1: sábado 9
  • DNI terminado en 2: domingo 10
  • DNI terminado en 3: lunes 11
  • DNI terminado en 4: martes 12
  • DNI terminado en 5: viernes 15
  • DNI terminado en 6: sábado 16
  • DNI terminado en 7: domingo 17
  • DNI terminado en 8: lunes 18
  • DNI terminado en 9: martes 19
jubilada celular anses

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminado en 0 y 1: lunes 22
  • DNI terminado en 2 y 3: martes 23
  • DNI terminado en 4 y 5: miércoles 24
  • DNI terminado en 6 y 7: jueves 25
  • DNI terminado en 8 y 9: viernes 26

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminado en 0 y 1: viernes 8
  • DNI terminado en 2 y 3: sábado 9
  • DNI terminado en 4 y 5: domingo 10
  • DNI terminado en 6 y 7: lunes 11
  • DNI terminado en 8 y 9: martes 12
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses indicó quiénes pueden cobrar el bono de refuerzo de $70.000 este mes.

ANSES: además de los jubilados, ¿quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre 2025?

Cronograma de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 10 de septiembre

Anses explicó quién es el grupo que este mes cobra más de $300.000.

ANSES: este grupo cobra más de $300.000 con el aumento y bono de septiembre 2025

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la Compensación Económica en septiembre.

Con tu DNI: chequeá cuándo cobrás la Compensación Económica en septiembre 2025

Anses explicó de qué forma actualizar los datos para seguir cobrando la Tarjeta Alimentar.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo actualizar los datos para seguir cobrando la prestación

Anses ofrece múltiples beneficios destinados a acompañar a las personas gestantes desde el embarazo hasta la primera infancia.

ANSES: todos los beneficios para embarazadas y recién nacidos

Rating Cero

Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresas.

Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresas

La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: Sé muy bien.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

La humorista habló sobre su presente junto al Presidente.

Fátima Flórez reveló qué pasó con Javier Milei en Las Vegas: "El me dijo..."

play

El Mago sin Dientes fue hasta la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei, pero lo rebotaron en la puerta

últimas noticias

Conocé cuáles son los Feriados que hay en este mes y sus motivos

Día del maestro en 2025: ¿es feriado este jueves 11 de septiembre?

Hace 6 minutos
Se dió a conocer cuĺes son los contribuyentes que no deben pagar este mes a ARCA.

Buenas noticias: ARCA anunció cuál es el grupo que no deberá pagar el monotributo en septiembre 2025

Hace 11 minutos
Anses dio detalles sobre los descuentos y reintegros en compras durante septiembre.

ANSES dio detalles sobre descuentos y reintegros de hasta el 20% en septiembre 2025

Hace 12 minutos
Anses indicó quiénes pueden cobrar el bono de refuerzo de $70.000 este mes.

ANSES: además de los jubilados, ¿quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre 2025?

Hace 13 minutos
Anses detalló cuál es el beneficio que reactivó para los jubilados.

ANSES: se reactivó un beneficio exclusivo para jubilados

Hace 14 minutos