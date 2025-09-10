ANSES: se reactivó un beneficio exclusivo para jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya acredita los haberes de setiembre. En ese sentido, también reactivó el pago del bono de refuerzo de $70.000 destinado a los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, que además cobrarán con un aumento del 1,9%.
Anses - Jubilación
Freepik
Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES
El bono de refuerzo de ingresos está destinado a los jubilados y pensionados que cobran haberes mínimo, mientras que aquellos que cobren un poco más, recibirán un bono proporcional hasta llegar al tope de $390.277. También lo reciben titulares de Pensiones No Contributivas y PUAM.
Aumentó la jubilación de ANSES en septiembre 2025
Con la suba del 1,9%, los jubilados de la mínima van a cobrar $390.277,17 con el bono incluido.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $326.221,74 con refuerzo incluido, las PNC por invalidez y por vejez están en $294.194,02 y las madres de siete hijos pasan a cobrar $390.277,17.
Bono de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
El cronograma de pagos del noveno mes del año se establece según el último número del DNI de cada beneficiario: