ARCA modificó el procedimiento de exportaciones vía aérea para las empresas: todos los cambios Las medidas qeudaron formalizadas mediante la resolución 5756/2025 publicada en el Boletín Oficial con el objetivo de reducir burocracia e impulsar las ventas al exterior.







La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), simplificó la digitalización del procedimiento para las exportaciones realizadas vía aérea. Los cambios quedaron formalizados este jueves mediante la resolución 5756/2025 publicada en el Boletín Oficial, con el objetivo de reducir burocracia e impulsar las ventas al exterior.

El nuevo sistema integra y automatiza dos documentos fundamentales para las exportaciones por avión: la Relación de Carga (Manifiesto de Carga de Exportación) y el Manifiesto de Consolidación de Exportación. Ambos pueden gestionarse de manera digital, gracias a un aplicativo web conectado al Sistema Informático Malvina (SIM). Esto elimina la necesidad de procedimientos manuales y acorta los plazos de tramitación.

En ese sentido, la normativa estipula el procedimiento operativo para el registro de los manifiestos de exportación aérea e incorpora la ratificación de autoría, la confirmación de partida y la presentación automática ante el servicio aduanero.

A su vez, el agente de transporte aduanero del medio de transporte (ATA MT) y el agente de transporte consolidador, deberán actuar como depositario fiel de la documentación, garantizando la transparencia y trazabilidad del proceso.

A quiénes beneficia los cambios de ARCA Con las medidas anunciadas, las empresas exportadoras tendrán un menor tiempo de gestión, ya que los trámites se realizan de forma más rápida y eficiente. Se alcanzará una mayor trazabilidad de todo el proceso de exportación y se reducirá el error en las exportaciones.