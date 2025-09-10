10 de septiembre de 2025 Inicio
ANSES: además de los jubilados, ¿quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social especificó a qué grupo está dirigido este monto extra.

Anses indicó quiénes pueden cobrar el bono de refuerzo de $70.000 este mes.

Anses indicó quiénes pueden cobrar el bono de refuerzo de $70.000 este mes.


La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega un bono de refuerzo de ingresos de $70.000. El mismo está destinado a los jubilados y pensionados del organismo que cobren hasta un haber mínimo. Además, se dio a conocer que en septiembre tendrán un aumento del 1,9% en los haberes.

Anses dio detalles sobre los descuentos y reintegros en compras durante septiembre.
ANSES dio detalles sobre descuentos y reintegros de hasta el 20% en septiembre 2025

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES

El bono de refuerzo de ingresos está destinado a todos los jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos. De todas formas, los beneficiarios que no superen los $390.277,17 reciben el bono de manera proporcional hasta alcanzar ese tope.

El beneficio también lo cobran los titulares de Pensiones No Contributivas, PUAM y Madres de siete hijos.

Aumentó la jubilación de ANSES en septiembre 2025

Con la suba del 1,9%, el haber mínimo jubilatorio va a llegar a los $390.277,17 con la suma del bono de $70.000.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $326.221,74, también con refuerzo incluido. Por el otro lado, las pensiones no contributivas por invalidez y por vejez están en $294.194,02. Las madres de siete hijos pasan a cobrar $390.277,17.

Bono de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

El cronograma de pagos del noveno mes del año se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminado en 0: viernes 8
  • DNI terminado en 1: sábado 9
  • DNI terminado en 2: domingo 10
  • DNI terminado en 3: lunes 11
  • DNI terminado en 4: martes 12
  • DNI terminado en 5: viernes 15
  • DNI terminado en 6: sábado 16
  • DNI terminado en 7: domingo 17
  • DNI terminado en 8: lunes 18
  • DNI terminado en 9: martes 19
Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminado en: 0 y 1: lunes 22
  • DNI terminado en 2 y 3: martes 23
  • DNI terminado en 4 y 5: miércoles 24
  • DNI terminado en 6 y 7: jueves 25
  • DNI terminado en 8 y 9: viernes 26

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminado en 0 y 1: viernes 8
  • DNI terminado en 2 y 3: sábado 9
  • DNI terminado en 4 y 5: domingo 10
  • DNI terminado en 6 y 7: lunes 11
  • DNI terminado en 8 y 9: martes 12
