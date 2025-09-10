ANSES: además de los jubilados, ¿quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre 2025? La Administración Nacional de la Seguridad Social especificó a qué grupo está dirigido este monto extra. Por







Anses indicó quiénes pueden cobrar el bono de refuerzo de $70.000 este mes.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega un bono de refuerzo de ingresos de $70.000. El mismo está destinado a los jubilados y pensionados del organismo que cobren hasta un haber mínimo. Además, se dio a conocer que en septiembre tendrán un aumento del 1,9% en los haberes.

Juibilados ANSES Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social obtendrán un aumento histórico que dependerá de la situación judicial del caso. Freepik Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES El bono de refuerzo de ingresos está destinado a todos los jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos. De todas formas, los beneficiarios que no superen los $390.277,17 reciben el bono de manera proporcional hasta alcanzar ese tope.

El beneficio también lo cobran los titulares de Pensiones No Contributivas, PUAM y Madres de siete hijos.

Aumentó la jubilación de ANSES en septiembre 2025 Con la suba del 1,9%, el haber mínimo jubilatorio va a llegar a los $390.277,17 con la suma del bono de $70.000.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $326.221,74, también con refuerzo incluido. Por el otro lado, las pensiones no contributivas por invalidez y por vejez están en $294.194,02. Las madres de siete hijos pasan a cobrar $390.277,17.

Bono de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 El cronograma de pagos del noveno mes del año se establece según el último número del DNI de cada beneficiario: Jubilados que cobran la mínima DNI terminado en 0: viernes 8

DNI terminado en 1: sábado 9

DNI terminado en 2: domingo 10

DNI terminado en 3: lunes 11

DNI terminado en 4: martes 12

DNI terminado en 5: viernes 15

DNI terminado en 6: sábado 16

DNI terminado en 7: domingo 17

DNI terminado en 8: lunes 18

DNI terminado en 9: martes 19 Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social Siguiendo unos simples pasos, los adultos mayores podrán acceder a un crédito de hasta cinco millones de pesos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Freepik Jubilados que superan la mínima DNI terminado en: 0 y 1: lunes 22

DNI terminado en 2 y 3: martes 23

DNI terminado en 4 y 5: miércoles 24

DNI terminado en 6 y 7: jueves 25

DNI terminado en 8 y 9: viernes 26 Pensiones No Contributivas DNI terminado en 0 y 1: viernes 8

DNI terminado en 2 y 3: sábado 9

DNI terminado en 4 y 5: domingo 10

DNI terminado en 6 y 7: lunes 11

DNI terminado en 8 y 9: martes 12