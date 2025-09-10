ANSES: además de los jubilados, ¿quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega un bono de refuerzo de ingresos de $70.000. El mismo está destinado a los jubilados y pensionados del organismo que cobren hasta un haber mínimo. Además, se dio a conocer que en septiembre tendrán un aumento del 1,9% en los haberes.
Jubilados ANSES
Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social obtendrán un aumento histórico que dependerá de la situación judicial del caso.
Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES
El bono de refuerzo de ingresos está destinado a todos los jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos. De todas formas, los beneficiarios que no superen los $390.277,17 reciben el bono de manera proporcional hasta alcanzar ese tope.
El beneficio también lo cobran los titulares de Pensiones No Contributivas, PUAM y Madres de siete hijos.
Aumentó la jubilación de ANSES en septiembre 2025
Con la suba del 1,9%, el haber mínimo jubilatorio va a llegar a los $390.277,17 con la suma del bono de $70.000.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $326.221,74, también con refuerzo incluido. Por el otro lado, las pensiones no contributivas por invalidez y por vejez están en $294.194,02. Las madres de siete hijos pasan a cobrar $390.277,17.
Bono de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
El cronograma de pagos del noveno mes del año se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:
Jubilados que cobran la mínima
- DNI terminado en 0: viernes 8
- DNI terminado en 1: sábado 9
- DNI terminado en 2: domingo 10
- DNI terminado en 3: lunes 11
- DNI terminado en 4: martes 12
- DNI terminado en 5: viernes 15
- DNI terminado en 6: sábado 16
- DNI terminado en 7: domingo 17
- DNI terminado en 8: lunes 18
- DNI terminado en 9: martes 19
Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Siguiendo unos simples pasos, los adultos mayores podrán acceder a un crédito de hasta cinco millones de pesos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Jubilados que superan la mínima
- DNI terminado en: 0 y 1: lunes 22
- DNI terminado en 2 y 3: martes 23
- DNI terminado en 4 y 5: miércoles 24
- DNI terminado en 6 y 7: jueves 25
- DNI terminado en 8 y 9: viernes 26
Pensiones No Contributivas
- DNI terminado en 0 y 1: viernes 8
- DNI terminado en 2 y 3: sábado 9
- DNI terminado en 4 y 5: domingo 10
- DNI terminado en 6 y 7: lunes 11
- DNI terminado en 8 y 9: martes 12