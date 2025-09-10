Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 11 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 11 de septiembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este jueves 11 de septiembre con DNI finalizado en 3.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves 11 de septiembre con DNI terminado en 3.
ANSES: Asignaciones de pago único
Los beneficiarios de Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, podrán cobrar hasta el viernes 10 de octubre con cualquier finalización de DNI.
ANSES: Pensiones no Contributivas
Los beneficiarios de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este jueves 11 de septiembre con DNI culminado en 6 y 7.
ANSES: Asignaciones Familiares de PNC
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de octubre.