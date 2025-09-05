5 de septiembre de 2025 Inicio
PNC de ANSES: montos con aumento y bono para septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de las Pensiones No Contributivas en este mes y confirmó el pago del extra de $70.000.

Actualmente, alrededor de un millón de personas cobran la PNC por invalidez en la Argentina.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un incremento del 1,9% en septiembre 2025, en concordancia con la inflación de julio medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, los beneficiarios cobrarán un bono previsional de $70.000, que se aplica de manera completa en el caso de los haberes mínimos y de forma proporcional en los montos más altos hasta alcanzar un tope de $390.277,18.

ANSES entrega $294.194 desde el 8 de septiembre 2025: de qué se trata

PNC de ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025

Los montos oficiales de las PNC para septiembre, sumando el bono previsional, quedan de la siguiente forma:

  • PNC por Invalidez o Vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02.

  • PNC para madres de siete o más hijos: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18.

Quiénes pueden acceder a la PNC de ANSES

De acuerdo con la normativa vigente, existen cuatro tipos de Pensiones No Contributivas:

  • PNC por Invalidez.

  • PNC para Madre de siete hijos.

  • PNC por Vejez.

  • PNC para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C, según la Ley 27.675.

Según los registros oficiales, actualmente estas prestaciones alcanzan a un millón y medio de personas, de las cuales cerca de un millón corresponden a pensiones por invalidez.

PNC de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

El pago de las PNC se realiza en septiembre bajo el calendario que publica Anses, de acuerdo con la terminación del número de documento:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8/9

  • DNI terminados en 2 y 3: 9/9

  • DNI terminados en 4 y 5: 10/9

  • DNI terminados en 6 y 7: 11/9

  • DNI terminados en 8 y 9: 12/9

