PNC de ANSES: montos con aumento y bono para septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de las Pensiones No Contributivas en este mes y confirmó el pago del extra de $70.000.

Actualmente, alrededor de un millón de personas cobran la PNC por invalidez en la Argentina.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un incremento del 1,9% en septiembre 2025 , en concordancia con la inflación de julio medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, los beneficiarios cobrarán un bono previsional de $70.000 , que se aplica de manera completa en el caso de los haberes mínimos y de forma proporcional en los montos más altos hasta alcanzar un tope de $390.277,18 .

Los montos oficiales de las PNC para septiembre , sumando el bono previsional, quedan de la siguiente forma:

Las Pensiones No Contributivas reciben un aumento del 1,90% en septiembre 2025, según el último índice de inflación.

PNC para madres de siete o más hijos : $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18 .

PNC por Invalidez o Vejez : $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02 .

De acuerdo con la normativa vigente, existen cuatro tipos de Pensiones No Contributivas :

PNC para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C , según la Ley 27.675.

Según los registros oficiales, actualmente estas prestaciones alcanzan a un millón y medio de personas, de las cuales cerca de un millón corresponden a pensiones por invalidez.

El bono previsional de $70.000 se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024.

PNC de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

El pago de las PNC se realiza en septiembre bajo el calendario que publica Anses, de acuerdo con la terminación del número de documento: