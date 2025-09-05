PNC de ANSES: montos con aumento y bono para septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un incremento del 1,9% en septiembre 2025, en concordancia con la inflación de julio medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, los beneficiarios cobrarán un bono previsional de $70.000, que se aplica de manera completa en el caso de los haberes mínimos y de forma proporcional en los montos más altos hasta alcanzar un tope de $390.277,18.
PNC 2.png
Las Pensiones No Contributivas reciben un aumento del 1,90% en septiembre 2025, según el último índice de inflación.
Freepik
PNC de ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025
Los montos oficiales de las PNC para septiembre, sumando el bono previsional, quedan de la siguiente forma:
Quiénes pueden acceder a la PNC de ANSES
De acuerdo con la normativa vigente, existen cuatro tipos de Pensiones No Contributivas:
Según los registros oficiales, actualmente estas prestaciones alcanzan a un millón y medio de personas, de las cuales cerca de un millón corresponden a pensiones por invalidez.
PNC 1.png
El bono previsional de $70.000 se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024.
Freepik
PNC de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
El pago de las PNC se realiza en septiembre bajo el calendario que publica Anses, de acuerdo con la terminación del número de documento:
-
DNI terminados en 0 y 1: 8/9
-
DNI terminados en 2 y 3: 9/9
-
DNI terminados en 4 y 5: 10/9
-
DNI terminados en 6 y 7: 11/9
-
DNI terminados en 8 y 9: 12/9