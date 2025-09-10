ANSES dio detalles sobre descuentos y reintegros de hasta el 20% en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social amplió la información sobre este beneficio destinado a un selecto grupo. Por







Anses dio detalles sobre los descuentos y reintegros en compras durante septiembre. Freepik

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) anunció un programa de descuentos y reintegros en distintas compras al que pueden acceder jubilados y pensionados del sistema, llamado Beneficios Anses. Además, se dio a conocer que el aumento que recibirán este mes es del 1,9%.

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados. Freepik Qué es el programa Beneficios ANSES Beneficios Anses es un programa en el que los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos y reintegros en más de 7 mil comercios adheridos y las principales cadenas de supermercados de todo el país.

En supermercados se ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro y en otros comercios un 20% en artículos de limpieza y perfumería. Para poder gozar de estos beneficios solo se tiene que pagar con la tarjeta en la que se cobra la prestación.

En el caso de los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación, se les suma un 5% de reintegro adicional en sus compras con tarjeta de débito o crédito usando el QR de BNA+, en supermercados como Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. En este caso, el tope mensual es de $20.000.

Monto de las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025 En septiembre, las pensiones y jubilaciones reciben un 1,9% de aumento, por lo que los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $320.277,17 + (Bono Extraordinario) $70.000 = $390.277,17

Jubilación máxima: $2.154.737

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + (Bono Extraordinario) $70.000 = $326.221,74

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez: $224.194,02 + (Bono Extraordinario) $70.000 = 294.194,02