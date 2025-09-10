ANSES dio detalles sobre descuentos y reintegros de hasta el 20% en septiembre 2025

10 de septiembre de 2025 Inicio
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) anunció un programa de descuentos y reintegros en distintas compras al que pueden acceder jubilados y pensionados del sistema, llamado Beneficios Anses. Además, se dio a conocer que el aumento que recibirán este mes es del 1,9%.

Anses indicó quiénes pueden cobrar el bono de refuerzo de $70.000 este mes.
ANSES: además de los jubilados, ¿quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre 2025?

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
Qué es el programa Beneficios ANSES

Beneficios Anses es un programa en el que los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos y reintegros en más de 7 mil comercios adheridos y las principales cadenas de supermercados de todo el país.

En supermercados se ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro y en otros comercios un 20% en artículos de limpieza y perfumería. Para poder gozar de estos beneficios solo se tiene que pagar con la tarjeta en la que se cobra la prestación.

En el caso de los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación, se les suma un 5% de reintegro adicional en sus compras con tarjeta de débito o crédito usando el QR de BNA+, en supermercados como Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. En este caso, el tope mensual es de $20.000.

Monto de las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025

En septiembre, las pensiones y jubilaciones reciben un 1,9% de aumento, por lo que los montos quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $320.277,17 + (Bono Extraordinario) $70.000 = $390.277,17
  • Jubilación máxima: $2.154.737
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + (Bono Extraordinario) $70.000 = $326.221,74
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez: $224.194,02 + (Bono Extraordinario) $70.000 = 294.194,02
