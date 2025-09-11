11 de septiembre de 2025 Inicio
La rutina de yoga facial para verte más joven: dura solo 10 minutos

Con este pequeño ejercicio podemos evitar intervenciones quirúrgicas o tratamientos invasivos para la cara.

La rutina para lograr cambios en tu cara sin necesidad de cirugías.

La estética es algo que preocupa a las personas de todas las edades, que recurren a cirugías para "corregir" aspectos que nos desagradan o incluso para vernos más jóvenes. Sin embargo, existen riesgos detrás de este tipo de intervenciones, y por ende existen otras soluciones menos invasivas como la del yoga facial.

Ejercicios para rostro, masaje facial

Tal como indicó la especialista Masha Marqués, el yoga facial consiste en un ejercicio natural para lograr estos resultados de forma orgánica. Según explicó, se trata de una práctica simple, efectiva y empoderadora. “En solo unos minutos al día podemos tonificar los músculos, estimular la circulación sanguínea y linfática, liberar tensiones y favorecer la producción natural de colágeno”, promete la instructora.

Ejercicios de yoga para boca y mejillas

Abrir la boca ampliamente formando una O apretada con los labios, manteniendo la mandíbula en esa posición abierta; la piel alrededor de la boca y de las mejillas deben estar lisas y tensas. Las mejillas tienen que sentirse firmes. Evitar sonreír o llevar las comisuras hacia afuera. Cubrir suavemente los dientes con el labio superior. Mantener esta posición 10 segundos, relajar y repetir tres veces el movimiento.

Ejercicios de yoga para mandíbula y parte inferior del rostro

Abrir la boca enrollando los labios hacia adentro, como queriendo cubrir los dientes. Luego, mantener la zona tensa y abrir la boca lentamente cinco segundos; en cinco segundos más, cerrarla despacio sin llegar a unir completamente los labios. Repetir el movimiento 10 veces.

Ejercicios de yoga para los párpados

Formar una “V” con el índice y dedo medio de ambas manos; posicional los medios en la comisura interna de los ojos y los índices en las externas. Mirar al frente, entornar los ojos suavemente durante dos segundos y relajar. Repetir este ejercicio 10 veces asegurándote de mantener la frente relajada. Hace tres veces toda la secuencia.

