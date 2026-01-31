31 de enero de 2026 Inicio
Alquileres, colectivos, servicios y prepagas: todos los aumentos que se vienen en febrero

El segundo mes del año tendrá incrementos que impactarán de lleno en la economía diaria de los argentinos. Debuta el nuevo esquema de subsidios para luz y gas anunciado por el Gobierno, con subas que alcanzan hasta un 16%.

Los contratos que rigen bajo la Ley de Alquileres subirán un 34,6%.

Los contratos que rigen bajo la Ley de Alquileres subirán un 34,6%. 

El domingo arranca febrero, mes que vendrá con nuevos aumentos en rubros esenciales y que significarán un golpe al bolsillo de los argentinos. Las subas alcanzarán a los contratos de alquileres, el transporte público, las prepagas, telefonía, internet y los servicios de luz y gas, con el que debutará el nuevo esquema tarifario y de subsidios anunciado por el Gobierno, con incrementos que alcanzan hasta un 16%.

Luz y gas

El transporte público aumentará en el AMBA

Las subas serán diferenciales tanto para los colectivos que circulan dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2,8%) como para los que lo hacen en la provincia de Buenos Aires (4,8%).

En CABA, los valores del boleto de colectivo quedarán de la siguiente manera:

  • El mínimo, hasta 3 km: pasa de $619,37 a $637,58;
  • Recorrido de 3 a 6 km: $708,46;
  • Recorrido de 6 a 12 km: $763,05;
  • Recorrido de 12 a 27 km: $817,67.

El subte porteño también registrará una suba de $77. El pasaje (con SUBE registrada) pasará de $1.259 a $1.336, mientras que el boleto del premetro valdrá $467,60.

En la provincia de Buenos Aires, valores del boleto de colectivo quedarán de la siguiente manera:

  • El mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $685,11 a $721,08;
  • Tramo de 3 a 6 km: de $730,42 a $803,29;
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $786,61 a $865,17;
  • Viajes de 12 a 27 km: $927,12;
  • Más de 27 kilómetros: $988,63.
Colectivos
En febrero aumenta el boleto de colectivo en CABA y provincia de Buenos Aires.

En febrero aumenta el boleto de colectivo en CABA y provincia de Buenos Aires.

Alquileres

Aquellos contratos anuales que fueron firmados en el marco de la Ley de Alquileres (ya derogada) registrarán una suba del 34,6% en febrero, según lo establecido por el Índice de Contratos de Locación (ICL).

De esta manera, por ejemplo, si se estaba abonado un alquiler inicial de $400 mil, el ajuste anual con el nuevo valor pasará a ser de $538 mil.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga fueron comunicando a sus afilados vía mail que en febrero las cuotas registrarán una suba promedio de 2,8%. Dicho incremento también alcanzará al sistema de copagos.

Los usuarios tienen la chance de poder consultar todos los detalles de su prestadora a través de la plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Cable, internet y telefonía

Para febrero, las empresas que brindan servicios de cable, internet y telefonía incrementarán sus servicios hasta un 3,5%, según el estilo de prestadora.

El mismo, responde a una negociación realizada por la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) que logró días atrás un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las empresas.

Gas y luz: debuta el nuevo registro de subsidios

En el segundo mes del año entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para los servicios de luz y el gas.

Según informaron desde la Secretaría de Energía, el objetivo de la modificación es que el precio del servicio tenga un valor más parejo durante el año y así poder alivianar los picos históricos que se generan en los meses de mayor demanda. A partir de ahora, el aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.

En promedio, se informó que bajo el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $22.000; el 66%, menos de $44.000: y el 81%, menos de $67.000.

En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $14.000; el 75%, menos de $56.000; y el 83%, menos de $73.000.

