Requisitos y plazos para no perder la Ayuda Escolar de ANSES de $85.000 en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social recordó la información clave de esta beneficio destinado a miles de familias.

La Ayuda Escolar Anual 2026 es de $85.000 y se paga una vez por año.

La Ayuda Escolar Anual 2026 es de $85.000 y se paga una vez por año.

  • El monto de la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 por hijo.
  • El beneficio alcanza a titulares de AUH y SUAF con hijos en edad escolar.
  • Es obligatorio presentar el certificado de escolaridad para evitar suspensiones.
  • El trámite se realiza de forma digital a través de Mi Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó que la Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo 2026 será de $85.000 y que su cobro dependerá del cumplimiento de requisitos formales y plazos administrativos. El beneficio está pensado para acompañar los gastos educativos del comienzo de clases y se acredita, en la mayoría de los casos, durante el mes de febrero o marzo.

La Ayuda Escolar Anual es un pago único que se abona una vez por año.
Ayuda Escolar 5
El certificado escolar es obligatorio para evitar la pérdida del beneficio.

El certificado escolar es obligatorio para evitar la pérdida del beneficio.

Requisitos y plazos para no perder la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

La prestación está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) que tengan menores a cargo desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. Para hijos con discapacidad no existe límite de edad, siempre que asistan a instituciones educativas o de apoyo reconocidas oficialmente.

Uno de los requisitos centrales es la presentación del certificado escolar, que acredita la asistencia regular del menor. En el caso de trabajadores que cobran SUAF, Anses también controla que el grupo familiar no supere los topes de ingresos vigentes al momento del pago. Para los beneficiarios de AUH, la certificación educativa resulta clave para sostener tanto el bono escolar como la prestación mensual.

Quienes no reciban el pago automático en febrero o marzo podrán presentar el certificado hasta el último día hábil del año, aunque el organismo recomienda hacerlo lo antes posible. Una vez validada la documentación, la acreditación del dinero puede demorar entre 60 y 90 días.

Cómo pedir la Ayuda Escolar Anual 2026

El trámite se realiza de manera online desde Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección “Hijos” se debe seleccionar la opción “Presentar Certificado Escolar” y generar el formulario correspondiente al período 2026.

Ayuda Escolar 6
El trámite se gestiona de forma digital a través de Mi Anses.

El trámite se gestiona de forma digital a través de Mi Anses.

Luego, el documento debe ser impreso y firmado por la institución educativa o centro de formación al que asista el menor. Finalmente, se debe subir una imagen clara del formulario completo al sistema. Una vez confirmada la carga, el beneficiario queda habilitado para el cobro del refuerzo.

