Turismo en Argentina: el destino con arroyos y un entorno natural mágico que pocos descubrieron Es un pueblo en Santa Fe que encanta por sus paisajes y su arroyo con un espacio perfecto para descansar bajo la sombra de los árboles y refrescarse durante el verano. Por + Seguir en







Tiene un arroyo para refrescarse en verano y muchos espacios verdes. Wikimedia Commons

Villa Guillermina es un destino histórico y natural en el norte de Santa Fe.

Se ubica a 830 km de CABA y muy cerca del límite con la provincia de Chaco.

Fue un centro clave de la compañía inglesa La Forestal a principios del siglo XX.

El entorno natural ofrece senderismo y observación de aves en la Reserva Yugo Quebrado. Las propuestas de turismo en Argentina son muy variadas, con opciones tanto para quienes buscan aventura y entretenimiento como para quienes prefieren unos días relajados en contacto con la naturaleza. Por fuera de los centros urbanos y turísticos, hay destinos como Villa Guillermina que son poco conocidos y vale la pena conocer.

Esta localidad del departamento General Obligado se posiciona como el "rincón escondido" ideal para quienes buscan una desconexión absoluta, lejos de los circuitos turísticos tradicionales y en contacto directo con la historia de los pueblos forestales.

Fundada en 1908, Villa Guillermina fue uno de los epicentros de la compañía británica La Forestal. Hoy, sus calles silenciosas y su arquitectura de estilo europeo, herencia de los directivos ingleses, crean una atmósfera detenida en el tiempo que fascina a historiadores y viajeros por igual. Su entorno tranquilo en medio de la naturaleza es su principal encanto.

Dónde queda Villa Guillermina, Santa Fe Villa Guillermina Info NEA Villa Guillermina se encuentra en la región más septentrional de Santa Fe, muy cerca del límite con Chaco, en el departamento General Obligado. Está ubicada a aproximadamente 480 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, y 830 kilómetros de CABA.

Qué puedo hacer en Villa Guillermina, Santa Fe La propuesta turística del lugar invita al ecoturismo y al turismo histórico-cultural:

Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado: Es el gran tesoro natural de la zona. Un área protegida ideal para realizar senderismo, observación de aves y avistaje de flora y fauna autóctona en un entorno de paz total.

Es el gran tesoro natural de la zona. Un área protegida ideal para realizar senderismo, observación de aves y avistaje de flora y fauna autóctona en un entorno de paz total. Arroyo Los Amores: Este curso de agua atraviesa la región y ofrece márgenes serenos para pasar el día, disfrutar de un picnic y refrescarse bajo la sombra de la vegetación litoraleña. Villa Guillermina Wikimedia Commons Ruta de La Forestal: se pueden visitar las ruinas de la antigua fábrica de tanino y las imponentes construcciones de la época, como el centro administrativo y las viviendas jerárquicas que aún conservan su aire británico.

se pueden visitar las ruinas de la antigua fábrica de tanino y las imponentes construcciones de la época, como el centro administrativo y las viviendas jerárquicas que aún conservan su aire británico. Museo Paseo de los Recuerdos: un espacio dedicado a reconstruir la evolución del pueblo a través de objetos, fotografías y testimonios de la época de la explotación del quebracho colorado.

un espacio dedicado a reconstruir la evolución del pueblo a través de objetos, fotografías y testimonios de la época de la explotación del quebracho colorado. Paseo del Chamamé: para los amantes de la cultura local, este espacio celebra la música tradicional que define la identidad del norte santafesino y el litoral.

para los amantes de la cultura local, este espacio celebra la música tradicional que define la identidad del norte santafesino y el litoral. Parque Nacional Chaco: a solo 40 km del límite provincial, es posible combinar la visita con una excursión a este Parque Nacional para profundizar en la biodiversidad del Gran Chaco. Cómo llegar a Villa Guillermina, Santa Fe Partiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje puede demandar entre 10 y 11 horas. La ruta principal es la Ruta Nacional 11, que recorre toda la provincia de Santa Fe hacia el norte. Luego de pasar por ciudades como Reconquista y Las Toscas, se toma el acceso que conduce finalmente al pueblo. Desde Santa Fe Capital se llega principalmente a través de las localidades vecinas de Las Toscas o Villa Ocampo.