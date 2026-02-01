Video: Franco Mastantuono volvió a ser silbado por los hinchas de Real Madrid en el Bernabéu

1 de febrero de 2026 Inicio
El conjunto madrileño se impuso por 2 a 1 ante Rayo Vallecano con goles de Vinicius y Kyian Mbappé, mientras que el ex-River fue reemplazado en los primeros minutos de la segunda parte y fue desaprobado por los hinchas. En el conjunto visitante atajó Augusto Batalla, de buena actuación.

Mastantuono fue reemplazado por Gonzalo Garcí a los 14 minutos dela segunda etapa

Real Madrid sigue por la senda de la victoria en LaLiga española, pero todo el estadio Santiago Bernabéu apuntó contra el argentino Franco Mastantuono en el choque que terminó con la agónica victoria por 2 a 1 frente al Rayo Vallecano.

En el marco de la 22° fecha, los hinchas del conjunto blanco ya no le tienen paciencia al argentino, quien tuvo una sutil actuación, por lo que el entrenador, Álvaro Arbeloa, decidió reemplazarlo a los 14 minutos del segundo tiempo por Gonzalo García y los simpatizantes merengues desaprobaron la actuación del ex-River.

Cuando el jugador de la Selección argentina fue mencionado por la voz del estadio y se dirigía hacia la mitad de la cancha para saludar al español, una silbatina se desprendió de todo el estadio por el bajo rendimiento de los últimos partidos.

De lo que fue su partido en números, el mediocampista no tuvo remates al arco del equipo rival y perdió 8 veces el balón, pero completó un 89% de efectividad a la hora de dar pases a un compañero; sin embargo, los fanáticos del Merengue siguen sin estar convencidos por la actuación del nacido en Azul. En redes sociales también se vio la desaprobación de los hinchas, quienes no lo perdonaron y fueron muy duros con los comentarios.

Real Madrid ganó agónicamente con un penal a los 100 minutos

En lo que respecta al partido, el Real Madrid se quedó con los tres puntos gracias al agónico y polémico penal que recibió sobre el final del encuentro que estaba igualado 1 a 1.

El Merengue se había puesto en ventaja a los 15 minutos de la primera etapa de la mano del brasileño, Vinicius, pero el Rayo Vallecano, que contó con la actuación de Augusto Batalla, llegó a la igualdad en la segunda etapa, minutos antes de la salida de Mastantuono.

A lo largo del partido, la visita se quedó con dos jugadores menos, pero el local recién logró la igualdad a los 100 minutos luego que el árbitro cobrara una polémica falta dentro del área contra Brahim, y que el francés Kylian Mbappé no falló: lo cambió por gol frente a un Batalla que se tiró para el lado contrario de la ejecución.

Con esta victoria, el Madrid sigue segundo en la tabla de posiciones apenas una unidad menos que Barcelona, quien lidera LaLiga con 55 puntos.

