Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 600.000 pesos a 30 días en enero 2026 Cuánto se gana en un mes, qué margen deja frente a la inflación y qué bancos ofrecen mejores condiciones son algunas de las claves a analizar. Por + Seguir en







Plazos fijos: cuánto gano por depositar 600.000 pesos a 30 días con la nueva tasa

El plazo fijo sigue siendo una opción elegida para resguardar ahorros frente a la inflación.

En febrero de 2026, su rendimiento depende de la TNA que fije cada banco. Las tasas promedio del mercado oscilan entre el 23% y el 28% anual.

Algunas entidades ofrecen mejores rendimientos en operaciones digitales, como el Banco Nación.

Con una TNA del 37,5%, invertir $600.000 genera más de $12.800 en intereses en 30 días. El plazo fijo vuelve a posicionarse como una de las alternativas más elegidas por quienes buscan Inversiones para resguardar sus ahorros en un contexto económico marcado por la inflación y la volatilidad del mercado. En febrero de 2026, muchos ahorristas se preguntan cuánto rinde hoy esta herramienta clásica del sistema financiero y si sigue siendo conveniente frente a otras opciones disponibles.

Con tasas que varían según el banco y el tipo de plazo fijo elegido, calcular cuánto se puede ganar al invertir una suma concreta, como 600.000 pesos a 30 días, se volvió una consulta habitual. La respuesta depende de varios factores, entre ellos la Tasa Nominal Anual vigente, las políticas monetarias actuales y si se trata de un plazo fijo tradicional o uno ajustable.

Cuánto ganas por depositar $600.000 en un plazo fijo según el banco plazos fijos Cuál es la inversión que podés recuperar con los Plazos Fijos UVA Si una persona invierte $600.000 en enero de 2026 a 30 días, el rendimiento final estará directamente ligado a la Tasa Nominal Anual (TNA) que aplique cada entidad. En la actualidad, los bancos ofrecen tasas que, en promedio, se ubican entre el 23% y el 28% anual, aunque algunas entidades mejoran esos porcentajes cuando la operación se realiza de manera digital.

A modo de ejemplo, con una TNA del 37,5%, como la que ofrece el Banco Nación, el plazo fijo permitiría obtener una ganancia aproximada de $12.821,92 en un mes. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista cobraría un total cercano a $612.821,92, sumando capital e intereses.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.