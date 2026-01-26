26 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno redefine el precio del gas y cambia el sistema de subsidios: cómo será el impacto en las facturas

A través de un DNI, el Ejecutivo modificó el Plan Gas.Ar y estableció un nuevo esquema de precios y subvenciones para suavizar el costo en los meses de mayor demanda.

El nuevo esquema busca evitar que el aumento del consumo invernal se vea agravado por la variación estacional de los precios del gas.

El Gobierno definió este lunes una modificación clave en el Plan Gas.Ar con el objetivo de avanzar en la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para evitar variaciones estacionales en los precios,

El informe advirtió el incremento en las tarifas.
La medida se implementó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 26/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y todo el Gabinete.

El texto introduce cambios en el "Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos 2023-2028" y se inscribe en la política de unificación de subsidios dispuesta por el Decreto 943/2025.

Según se detalla en los considerandos del decreto, el nuevo esquema busca evitar que el aumento del consumo invernal se vea agravado por la variación estacional de los precios del gas, especialmente en los hogares alcanzados por los subsidios. Así, con la adopción del Precio Anual Uniforme, el costo del gas para el usuario final se anualiza, lo que permite suavizar las subas durante los meses de mayor demanda, sin alterar el valor total del esquema a lo largo del año.

Subsidios: los cambios en el Plan Gas.Ar

La norma establece que el Estado nacional podrá hacerse cargo del pago mensual de una porción del Precio Anual Uniforme del gas natural definido por la Autoridad de Aplicación, con el fin de reducir el costo del servicio para los usuarios.

Ese monto podrá ser igual, inferior o superior al precio de mercado que surja de las subastas del Plan Gas.Ar, ajustado por el factor del período estacional. El diferencial —ya sea positivo o negativo— quedará a cargo del Estado nacional o será deducido del monto que este asuma, según corresponda.

La determinación del valor estará a cargo de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, con asistencia del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en caso de ser requerida, y mediante procesos que podrán incluir instancias de participación ciudadana.

