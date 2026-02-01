IR A
Marvel apostó por un superhéroe particular y presentó el tráiler de la nueva temporada: quién es

La esperada segunda temporada de la serie Daredevil: Born Again de Marvel se estrena el 24 de marzo exclusivamente en Disney+.

En la segunda temporada

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil.

  • Marvel Television presenta un nuevo tráiler y póster de la esperada segunda temporada de Daredevil: Born Again, el drama urbano más intenso del Universo Cinematográfico de Marvel.
  • Se estrena exclusivamente en Disney+ el 24 de marzo. A lo largo de ocho emocionantes episodios, la supervivencia, la resistencia y la redención.
  • Creada por Dario Scardapane, Chris Ord y Matt Corman, la serie está protagonizada por Charlie Cox como el principal justiciero enmascarado (también conocido como Matt Murdock) y Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk.
  En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil.

Marvel Television presenta un nuevo tráiler y póster de la esperada segunda temporada de Daredevil: Born Again, el drama urbano más intenso del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), que se estrena exclusivamente en Disney+ el 24 de marzo. A lo largo de ocho emocionantes episodios, la supervivencia, la resistencia y la redención chocan al comenzar la batalla por el alma de Nueva York.

Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.
De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

Creada por Dario Scardapane, Chris Ord y Matt Corman, la serie está protagonizada por Charlie Cox como el principal justiciero enmascarado (también conocido como Matt Murdock) y Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk. Vuelven a la serie Deborah Ann Woll como Karen Page, Ayelet Zurer como Vanessa Fisk, Wilson Bethel como Benjamin Poindexter/Bullseye y Margarita Levieva como Heather Glenn. Esta temporada también marca el esperado regreso de Krysten Ritter como la querida Jessica Jones, y presenta a Matthew Lillard como el misterioso Sr. Charles.

darevil

Cómo es el nuevo tráiler de Marvel para Daredevil Born Again

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil. Pero bajo la máscara, Matt Murdock intentará contraatacar desde las sombras para derribar el imperio corrupto de Kingpin y redimir su hogar. Resistir. Rebelarse. Reconstruir.

Embed - Daredevil Born Again | Temporada 2 | Tráiler Oficial | Subtitulado

