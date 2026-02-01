Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha" El luchador encendió las alarmas tras una serie de publicaciones nocturnas en redes sociales que reflejan un profundo deterioro emocional y un pedido desesperado de contención. Por + Seguir en







Vicente Viloni volvió a quedar en el centro de la preocupación pública tras publicar durante la madrugada una serie de mensajes en redes sociales que expusieron un cuadro de depresión, consumo de alcohol y un marcado estado de desesperación emocional.

Desde su cuenta en X, el luchador inició una catarsis pública marcada por frases de fuerte carga emocional. “Soy todo lo que está mal”, escribió en uno de los primeros posteos, que con el correr de los minutos dieron paso a un tono cada vez más confuso y angustiante. “¿Cuando estás deprimido ves doble o es el puto alcohol?”, se preguntó, antes de disculparse por su estado y reconocer su soledad.

Las respuestas de seguidores y fanáticos no tardaron en llegar, con mensajes de apoyo y agradecimiento por su trayectoria. Sin embargo, Viloni respondió con dureza y autodesprecio ante algunos de ellos, profundizando la inquietud sobre su estado anímico.

El punto más crítico llegó con un pedido explícito de acompañamiento: “Solo me quedan ustedes, no me dejen nunca" y un mensaje final que generó máxima alarma por su contundencia: “Perdón. No puedo más”.

Ante la gravedad de las publicaciones, usuarios y referentes del ambiente comenzaron a intentar contactar a su entorno cercano para que reciba asistencia inmediata.