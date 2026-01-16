El Gobierno reglamentó la quita de subsidios de luz y gas: cómo se diferenciará el consumo por zonas climáticas

Lo publicaron en el Boletín Oficial durante este viernes. Además, la Secretaría de Energía creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para determinar quiénes podrán acceder a los subsidios. La implementación se atrasó y comenzará a partir de febrero.

Se reglamentó la implementación para la quita de subsidios de los servicios de luz y gas.

La administración del gobierno de Javier Milei , mediante la Secretaría de Energía , comunicó este viernes la reglamentación de la quita de subsidios, la cual ya se había anunciado a finales de 2025 . Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) es el nombre de la implementación operativa que establece diferenciales tarifarios en los consumos eléctricos de acuerdo a las zonas climáticas.

A través de la Resolución 13/2026 , publicada este viernes en el Boletín Oficial , se establecen pautas en torno al sistema creado por el Decreto 943/2025 , que había enfocado los subsidios a los servicios de luz y gas . Además, eliminaron los niveles N1, N2 y N3 que regían desde 2022.

A partir de esta resolución, se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) , que dependerá de la Secretaría de Energía. Desde esta entidad se manejará el padrón de subsidiados, se controlarán las inscripciones, se recibirán consultas y se ejecutarán revisiones. Se oficializó el cruce de datos con ANSES, ARCA y SINTyS , con el que filtrarán qué hogares podrán acceder al beneficio.

Se creó también la Subsecretaría, organismo que determinará y aplicará indicadores patrimoniales que exceptúen a quienes cuenten con el capital y las facilidades económicas para enfrentar el valor total por el consumo energético.

La novedad sobre las definiciones de los nuevos valores del servicio eléctrico es la aplicación de criterios climáticos en los consumos subsidiados. En esta línea, el Ejecutivo decidió subir los mínimos de consumo en regiones con temperaturas más altas.

La resolución establece así que en los meses de verano (enero, febrero y diciembre), los hogares ubicados en zonas calificadas como:

Cálidas: tendrán una base de consumo de 370 kWh mensuales .

Muy cálidas: el consumo base será de 550 kWh mensuales .

Resto: el consumo base será de 300 kWh mensuales.

Según detalla la norma, el objetivo es estandarizar el consumo entre hogares y admitir que parte del consumo eléctrico es esencial en zonas con temperaturas extremas, principalmente por climatización y provisión de servicio de agua.

Consumo de servicio eléctrico El Destape

Servicio de gas: ¿a quiénes afectará la nueva modalidad de subsidios?

Dejará de aplicarse la Tarifa Social Federal de Gas, según lo informa la resolución, a partir de la implementación de los SEF. En paralelo, se avanzará hacia un nuevo régimen respecto a la garrafa social, y quedará atrás el Programa Hogar. Esta migración se llevará a cabo en un plazo de 6 meses como máximo.

En ese sentido, la Subsecretaría redefinirá y establecerá un nuevo consumo base de garrafas de 10 kilos por domicilio. El criterio tendrá en cuenta también la zona climática y la cantidad de miembros en el hogar. Se establecerán nuevos mecanismos de pago con descuentos directos o reintegros a través de billeteras digitales.