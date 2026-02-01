Últimos días: hasta cuándo se puede hacer la recategorización del monotributo de ARCA en febrero 2026 El ente definió que el procedimiento obligatorio debe completarse antes del 5 de febrero y dispuso una actualización cercana al 14,3% en los parámetros del régimen, en línea con la inflación registrada durante el segundo semestre de 2025. Por + Seguir en







Trámite clave para ARCA y los contribuyentes.

ARCA fijó el primer período de recategorización del Monotributo 2026 y confirmó nuevos valores desde febrero.

El trámite vence el 5 de febrero de 2026 y es obligatorio si hubo cambios en ingresos, energía o alquileres.

Las escalas se ajustaron un 14,29% según la inflación del segundo semestre de 2025.

La recategorización se hace online en la web o app ARCA; si no hay cambios, la categoría se mantiene automáticamente. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó el calendario correspondiente al primer período de recategorización del Monotributo en 2026 y, en paralelo, confirmó los nuevos valores del régimen simplificado que comenzarán a regir en febrero. El trámite resulta obligatorio para los contribuyentes que, al revisar su actividad del último año, presenten modificaciones en alguno de sus parámetros, como variaciones en los ingresos brutos, en el consumo de energía eléctrica o en los montos de alquileres declarados.

Según el cronograma difundido por el organismo, el plazo para realizar la recategorización vence el 5 de febrero de 2026. Este paso permite que cada trabajador independiente quede correctamente ubicado dentro de la escala correspondiente a su nivel de actividad. La actualización de las tablas contempla un ajuste del 14,29%, calculado a partir de la inflación del segundo semestre de 2025, con el objetivo de adecuar los topes de facturación al contexto económico vigente y evitar desajustes en el encuadre fiscal.

El procedimiento se puede completar de forma totalmente digital. Para ello, los contribuyentes deben ingresar al sitio web de ARCA con su CUIT y clave fiscal y elegir la opción "Recategorizarme". También se encuentra disponible la aplicación ARCA Móvil, que permite realizar la gestión desde el celular. Quienes no registren cambios en sus parámetros no deben efectuar ningún trámite, ya que el sistema conservará automáticamente la categoría actual.

Cuál es la fecha límite de la recategorización del monotributo de ARCA en febrero 2026 El plazo máximo para efectuar la primera recategorización del Monotributo en 2026 vence el jueves 5 de febrero y no admite prórroga. Hasta esa fecha, los contribuyentes pueden revisar los parámetros correspondientes a los últimos 12 meses, como facturación, consumo de energía eléctrica y alquileres, para verificar si corresponde un cambio de categoría. Quienes deban adecuarse a las nuevas escalas definidas por ARCA, que contemplan un ajuste del 14,29%, deberán completar el trámite antes de ese día a través del sitio web o de la aplicación móvil. Respetar este vencimiento resulta clave para evitar una recategorización automática y eventuales sanciones derivadas de un encuadre incorrecto.

Monotributo La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado. ARCA Quiénes deben hacer la recategorización del monotributo de ARCA en febrero 2026 La recategorización corresponde a los monotributistas cuyos parámetros de actividad de los últimos 12 meses —ingresos brutos, consumo de energía eléctrica, alquileres devengados o superficie afectada— hayan quedado por encima o por debajo de los límites de la categoría vigente. El trámite resulta obligatorio para quienes deban modificar su escala de acuerdo con los nuevos topes que rigen desde febrero de 2026, los cuales contemplan un ajuste del 14,29%. En cambio, no están alcanzados quienes mantienen sin cambios su situación ni los contribuyentes con menos de seis meses de permanencia en el régimen; en estos casos, ARCA conserva la categoría de manera automática, aunque siempre conviene verificar el encuadre para prevenir una eventual recategorización de oficio.